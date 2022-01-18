ЦУР Приморского края возглавила Полина Степаненко

— В фонде мы с коллегами занимались созданием и распространением позитивной повестки, позитивного контента, взаимодействовали с пабликами и блогерами в социальных сетях. Также помогал и помогает в работе опыт ведения личных социальных сетей с широкой аудиторией. Это позволяет ориентироваться в трендах соцсетей, что тоже важно в нашей деятельности. Работая с депутатом, лично сталкивалась с обращениями и проблемами граждан. Я так же хожу по городу, езжу по дорогам и вижу моменты, которые требуют вмешательства органов власти. Мне хотелось системно помогать жителям Приморского края в решении многих, в том числе и бытовых, вопросов, — отметила руководитель ЦУР.