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Уличных торговцев мясом, рыбой и молоком выгнали из Первореченского района

20 января 02:03
Фото: Фото АТУ Первореченского района /www.vlc.ru
Четырёх граждан, незаконно торгующих во Владивостоке, привлекли к ответственности.

Накануне, 19 января, в Первореченском районе прошёл совместный рейд сотрудников полиции и администрации города. Специалисты выявили граждан, реализующих мясную, рыбную, молочную и другую продукцию на улице Ильичёва и проспекте 100-летия Владивостока. За размещение торговых объектов и ведение нелегальной предпринимательской деятельности торговцам теперь предстоит заплатить крупные штрафы. Их размер будет установлен на заседании административной комиссии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверяющие отмечают, что нередко незаконная уличная торговля сопровождается нарушением санитарных правил. Реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а также отсутствуют документы подтверждающие качество и безопасность продукции.

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#Новости#Нелегальная торговля#Владивосток#Приморье#Экономика
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