Приморцы добирались до парома по льду

По словам недовольного очевидца, паром подошёл к неудобному месту погрузки.
«Баржа может ходить на новый пирс», — подчеркнул приморец.
Многие наблюдатели негодовали из-за увиденного.
Один комментатор отметил, что источник видео остался неизвестным, поэтому делать выводы ещё рано.
Известно, что паром не подошёл к причалу из-за льда, который нагнало ветром.
Ранее сообщалось о планах закупить для острова Путятина судно на воздушной подушке. Как заявил глава города Фокино, к которому относится остров, с такой техникой можно обеспечить бесперебойную доставку людей и грузов в зимние месяцы.