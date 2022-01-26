Эксперт: граната была ручная, в ином случае пострадавших было бы больше

Это была ручная граната РГД-5, наступательного типа, с радиусом поражения 15-20 метров. Поэтому последствия взрыва не так ужасны. Погиб только один мужчина — в результате многочисленных травм тела и потери крови. Также пострадали ещё пять человек, в том числе виновник происшествия. В городской больнице им была оказана помощь, затем троих отправили на амбулаторное лечение, двоих оставили в медучреждении.