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В Артёме в ходе рейда инспекторы задержали трёх нетрезвых водителей

29 января 06:30
Фото: Фото: Скриншот
Инспекторские рейды по выявлению нетрезвых водителей принесли свои плоды в Артёме: пресс-служба МВД этого города сообщает о трёх нарушителях, лишившихся права управления из-за опьянения. Двое из них при этом отказались «дышать в трубочку».

Один из артёмовских нарушителей попался на нетрезвом вождении уже второй раз, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее «ЗР» сообщал, что рейды против пьяной езды проводятся в разных муниципалитетах края. Нарушителей штрафуют и лишают прав управления автомобилем до решения суда.

Если водитель, остановленный инспектором, не выполняет законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. ⠀ За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования наступает уголовная ответственность в виде крупного денежного штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

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