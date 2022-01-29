В Артёме в ходе рейда инспекторы задержали трёх нетрезвых водителей

Если водитель, остановленный инспектором, не выполняет законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. ⠀ За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования наступает уголовная ответственность в виде крупного денежного штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.