Трое с лодками, не считая мотора

— «Народная рыбалка» — одно из самых любимых мероприятий приморцев. В этот раз в нём приняли участие около 600 человек — намного больше, чем в прошлом году. И это говорит о том, что люди скучают по таким большим, семейным мероприятиям на свежем воздухе, — отметил Ермолаев. — Основным партнёром соревнований на протяжении многих лет выступает ООО «Порт «Вера». Это даже не партнёры, а настоящие наши друзья. Благодаря предоставленному им призовому фонду этот праздник и состоялся. И, что интересно, сотрудники порта также с удовольствием сегодня приняли участие в «Народной рыбалке».