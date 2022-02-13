Бензопила до колонии довела: в Приморье раскрыли преступление

Владелец бензопилы обратился в полицию сразу, как только обнаружил пропажу в своём доме на улице Лермонтова. Злоумышленник проник в жильё через окно. По подсчётам, ему удалось унести добра более чем на 10 тысяч рублей.
Однако стражи порядка раскрыли кражу — задержанный признался в содеянном. Бензопилу вернули хозяину, а похитителя оставили под стражей до окончания следствия. Положение похитителя усугубляет факт его прошлой судимости — в итоге за новое злодеяние ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого УМВД.