Дорогая, мы делим детей

Уставшие друг от друга люди пытаются зажать каждую копейку, чтобы она не досталась когда-то самому родному человеку, а если это не получается, то тогда поделить имущество ровно пополам.
Однако делёжка — это удовольствие тоже не бесплатное. И развод, как и свадьба, тоже имеет свою цену, которая измеряется не только в нервных клетках, но и денежном эквиваленте.
Юрист по семейным делам Иван Куликов рассказал, сколько стоит развестись, и на какие траты придётся рассчитывать бывшим супругам, чтобы окончательно порвать любую связь.
— Иван, семейные дела считаются одними из самых сложных в юридической практике. Сколько в среднем паре нужно потратить денег, чтобы развестись, если у них есть ребенок, ипотека и машина. Кто оплачивает эту услугу?
— Если расторжение брака и сопутствующие вопросы будут решаться «мирным» путём, иными словами — по соглашению сторон, то цена вопроса будет следующая: 650 рублей — это государственная пошлина. Её оплачивает тот, кто подает иск о расторжении брака.
Без обращения в суд в данном случае не обойтись, так как при наличии общих несовершеннолетних детей брак расторгается исключительно в судебном порядке. Также можно составить и нотариально заверить соглашение о разделе совместно нажитого имущества, соглашение об определении порядка общения с детьми, соглашение о выплате алиментов. Каждое такое соглашение обойдётся в среднем в 10 000 рублей. То есть, чем больше соглашений, тем крупнее сумма.
Можно, конечно, договориться обо всём и устно, потратив деньги только на госпошлину, но заставить исполнять такое соглашение невозможно. Поэтому не стоит удивляться, если кто-то скажет, что «никаких договоренностей не было, ничего не знаю». Кто из супругов будет нести бремя этих расходов, стороны решают сами.
Бывают ситуации, когда договориться обо всех вопросах не получается. Тогда к их решению необходимо подключить юриста. В среднем его услуги обходятся от 50 тысяч рублей, но всё зависит от сложности дела. Иногда гонорары могут достигать и шестизначных значений, если делятся существенные активы супругов.
Интересный нюанс: если имущество делят в судебном порядке, то необходимо оплатить госпошлину, которая рассчитывается пропорционально стоимости имущества, являющегося объектом спора. Чем дороже имущество, тем выше госпошлина. Например, при цене иска в миллион рублей пошлина составит 13,2 тысячи рублей. При цене иска в 10 миллионов рублей — 58,2 тысячи.
— Как долго может идти процесс раздела имущества и от чего этот срок зависит?
— В самом простом случае это от 4 до 6 месяцев. В среднем — от 6 до 12 месяцев. Продолжительность зависит от ряда факторов: насколько супруги готовы договариваться и идти на уступки, каков объём нажитого в браке имущества, насколько оно сложное, есть ли необходимость в проведении экспертиз.
Одно дело — разделить квартиру и транспортное средство, которые приобретены в браке за счёт общих средств супругов и ничем не обременены, и совсем другое — когда делятся доли в уставном капитале ООО, активы за рубежом, имущество, находящееся в залоге, ипотеке или оно частично приобретено за счёт личных средств.
— Сложно ли разделить квартиру, которая находится в ипотеке?
— Всё относительно. Да, это сложнее, чем разделить квартиру, не обременённую ипотекой, но и сверхзадачей это не назовёшь. Практика уже довольно устойчивая по таким делам. Судьи к ним привыкли, знают, как решать те или иные казусы, остальное — в руках каждой из сторон.
— Как решается, с кем из родителей остаётся ребёнок и как вообще происходит «раздел» детей? Может ли ребёнок жить с отцом? Зависит ли от того, с кем остается ребёнок, размер алиментов?
— История знает только один случай, когда делился ребёнок — это знаменитое решение царя Соломона, предложившего разрубить ребёнка на части. С тех пор мы шагнули далеко вперёд в сторону гуманизма и не делим ребёнка, а лишь определяем, с кем из родителей он будет проживать, а также в какой форме и в каком объёме будет общаться со вторым родителем и другими родственниками.
Случаи, когда ребёнок остаётся с отцом, крайне редки. Как правило, это происходит, когда ребёнок, которому уже больше 14 лет, сам изъявляет желание жить с папой. Или есть вариант, например, когда мать ребенка ограничена в родительских правах или их лишена.
В остальных случаях добиться определения места жительства ребёнка с отцом практически нереально, если на то нет веских оснований. Полагаю, что размер алиментов на это не влияет, скорее, это устоявшаяся практика, связанная с существующими стереотипами, духовными скрепами и культурными традициями страны.
— Какие пошлины и непредвиденные траты ещё «светят» расторгающим брак, помимо оплаты услуг юриста?
— Это, например, также расходы на выдачу доверенности: 2 — 3 тысячи рублей. На нотариальное удостоверение каких-либо доказательств, например, переписки: от 5 до 10 тысяч рублей. Проведение различных экспертиз — они стоят 10-15 тысяч. В целом, основные траты — это услуги юриста, госпошлина, нотариальное удостоверение каких-либо действий, проведение экспертиз.