Законодатели модной индустрии Приморья расскажут о трендах цифровой одежды

Сам хакатон пройдет 4 и 5 апреля. Его участников ждут как индивидуальные кейсы по развитию бизнеса в fashion-индустрии и ремесленничестве, так и задачи от компаний-заказчиков (участие в коллаборации, разработка продукции и другие). Руководить работой команд будут федеральные, региональные и международные эксперты по управлению, развитию бизнеса в модной индустрии, продажам, регионального брендинга и ИТ- технологиям.