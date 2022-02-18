В Приморье пенсионерка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на акциях

Полицейские в очередной раз призывают граждан не ввязываться в сомнительные финансовые операции. Мошенники маскируются под работников инвестиционных компаний. Для общения с жертвами используют популярные социальные сети и мессенджеры. Потерпевшими, как правило, становятся люди, далёкие от биржевой торговли. Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых рискованных вложением средств. Но в попытке получить материальные блага люди очень часто остаются ни с чем, либо вынуждены оплачивать кредиты.