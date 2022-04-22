Приморские студенты внесут вклад в отечественное машиностроение и электронику

«Обучение тесно связано с практикой, поэтому наши студенты получают не только знания, записанные в тетради, но и могут потрогать то, с чем будут работать в будущем. Преподаватели предлагают актуальные и интересные темы исследований, сопровождают и поддерживают студентов, если они хотят разработать и реализовать свой собственный проект. К концу обучения студенты становятся высококвалифицированными бакалаврами, способными создавать новые технологии и выполнить модернизацию объектов промышленного производства», — говорят специалисты Политехнического института ДВФУ.