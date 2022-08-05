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Таможенники Владивостока вернули в бюджет 378 миллионов

5 августа 03:12
Фото: Владивостокская таможня
Пополнить казну помогли камеральные таможенные проверки. Их Владивостокская таможня провела в первом полугодии 2022 года.

Должностные лица службы таможенного контроля после выпуска товаров Владивостокской таможни в первом полугодии 2022 года провели 124 формы таможенного контроля в отношении участников внешне-экономической деятельности. Из них 36 процентов занимают камеральные таможенные проверки.

По результатам таможенных проверок возбуждено 143 дела об административных правонарушениях и одно уголовное. Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в два раза и составила 377,8 миллиона рублей. Из них уже взыскано более 310 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная, основными нарушениями стали недостоверное заявление участниками внешне-экономической деятельности классификационного кода в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД Евразийского экономического союза в отношении шин, инструментов для строительства и отделки, запасных частей для спецтехники; недостоверное заявление таможенной стоимости товаров, а также нарушения в части уплаты таможенных пошлин и налогов за ремонт судна за границей.

#Новости#Таможня#Приморский край#Экономика
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