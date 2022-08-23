Лиса, которая жила в крепости: какие сказки рассказывают во Владивостоке

Рыжий герой был выбран тоже не просто так. На острове часто можно встретить диких лис: они гуляют у океанариума, встречают туристов у мыса Тобизина и даже заглядывают к фотографам, снимающим Русский мост. Худой вид животного вызывает желание откормить пушистую красавицу до отвала, но это не всегда стоит делать. Сотрудники музея расскажут, можно ли давать лисам пирожки и конфеты и как себя правильно вести при встрече с ними.