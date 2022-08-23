Лиса, которая жила в крепости: какие сказки рассказывают во Владивостоке

«Жила-была Лиса» – не вымышленная история, а рассказ, основанный на реальных событиях. Владивосток славится своими фортами, когда-то эта система укреплений была одной из самых технологичных в мире. Именно они защищали город во время Русско-Японской, Первой и Второй мировых войн. Эта информация может быть довольно сложной, особенно для детей, поэтому рассказчиком стал милый зверёк – лиса.
Рыжий герой был выбран тоже не просто так. На острове часто можно встретить диких лис: они гуляют у океанариума, встречают туристов у мыса Тобизина и даже заглядывают к фотографам, снимающим Русский мост. Худой вид животного вызывает желание откормить пушистую красавицу до отвала, но это не всегда стоит делать. Сотрудники музея расскажут, можно ли давать лисам пирожки и конфеты и как себя правильно вести при встрече с ними.
Увлекательная программа пройдёт в пятницу, 27 августа, в 14:00 в Музее Города, который находится на улице Петра Великого, 6. История будет полезна и интересна всем, в частности, маленьким посетителям. Не забудьте заранее записаться.
Алиса ТКАЧЕНКО