zr.media
ГлавноеВсе новости

Мэр Владивостока обсудил с коллективом ВМТП перспективы развития города

Сегодня, 13:11
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Продолжая традицию встреч с горожанами, глава Владивостока пообщался с сотрудниками Владивостокского морского торгового порта. Портовики, кроме вопросов строительства учреждений образования и благоустройства общественных пространств, затронули аспекты морского сообщения с близлежащими островами.

В числе первых Константину Шестакову был задан вопрос об организации пассажирских перевозок на остров Рейнеке в зимний период. Катер на воздушной подушке, который в холодное время года перевозит людей, находится в собственности частного предприятия. Иногда, в периоды непогоды, рейсы отменяют, поскольку транспорт нельзя использовать.

–    Мы нашли подходящие суда, которые по техническим составляющим смогут функционировать в непогоду. Их приобретём по лизинговому контракту уже в этом году, затем возьмём в муниципальную собственность и будем запускать для сообщения в холодное время года, – проинформировал градоначальник.

По поводу Рейнеке есть и проблема нестабильной работы электросети на острове. Как сообщили в администрации Владивостока, в рамках лизингового контракта мэрия намерена приобрести не менее трёх дизельных электрогенераторов. Это будет способствовать выравниванию уровня напряжения и устранит скачки электроэнергии.

Коснулись в ходе диалога и благоустройства городских территорий. Например, мэр Владивостока рассказал участникам встречи, что в парке Минного городка в этом году водолазы очистили озёра, а вскоре начнут строить велотрек для детей.

–    Ко всему прочему здесь решат вопрос с канализацией, на которую жаловались горожане, – уточнил Константин Шестаков.

Волнуют портовиков и планы городских властей, касающиеся возведения новых школ и детских садов.

Глава города рассказал, что во Владивостоке за последние два года появились шесть новых объектов дошкольного образования. Ещё один – детский сад на улице Крыгина – будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы и откроется уже в этом году. На Патрокле строят новую школу на 1275 мест. Решён вопрос и с частичным финансированием строительства школы в Снеговой Пади.

Напомним, что глава Владивостока проводит встречи с горожанами – как в районах дальневосточной столицы, так и в трудовых коллективах. Константин Шестаков уже пообщался с работниками Дальневосточной стивидорной компании, Дальневосточной энергетической компании, Центра судоремонта «Дальзавод», АО «Владхлеб» и других. Кроме личного общения с мэром у владивостокцев есть возможность задать вопросы в онлайн-режиме, написав в чат-бот администрации города.

Ксения ЗАБЕЛИНА

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

#Общество#Владивосток#Константин Шестаков
Подпишитесь
Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше
9 августа, 12:24
Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»
16 июля, 12:07
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Учительница из Хабаровска первая оформила льготную «Дальневосточную ипотеку»
13 июля, 17:54
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56