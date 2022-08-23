Мэр Владивостока обсудил с коллективом ВМТП перспективы развития города

В числе первых Константину Шестакову был задан вопрос об организации пассажирских перевозок на остров Рейнеке в зимний период. Катер на воздушной подушке, который в холодное время года перевозит людей, находится в собственности частного предприятия. Иногда, в периоды непогоды, рейсы отменяют, поскольку транспорт нельзя использовать.
– Мы нашли подходящие суда, которые по техническим составляющим смогут функционировать в непогоду. Их приобретём по лизинговому контракту уже в этом году, затем возьмём в муниципальную собственность и будем запускать для сообщения в холодное время года, – проинформировал градоначальник.
По поводу Рейнеке есть и проблема нестабильной работы электросети на острове. Как сообщили в администрации Владивостока, в рамках лизингового контракта мэрия намерена приобрести не менее трёх дизельных электрогенераторов. Это будет способствовать выравниванию уровня напряжения и устранит скачки электроэнергии.
Коснулись в ходе диалога и благоустройства городских территорий. Например, мэр Владивостока рассказал участникам встречи, что в парке Минного городка в этом году водолазы очистили озёра, а вскоре начнут строить велотрек для детей.
– Ко всему прочему здесь решат вопрос с канализацией, на которую жаловались горожане, – уточнил Константин Шестаков.
Волнуют портовиков и планы городских властей, касающиеся возведения новых школ и детских садов.
Глава города рассказал, что во Владивостоке за последние два года появились шесть новых объектов дошкольного образования. Ещё один – детский сад на улице Крыгина – будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы и откроется уже в этом году. На Патрокле строят новую школу на 1275 мест. Решён вопрос и с частичным финансированием строительства школы в Снеговой Пади.
Напомним, что глава Владивостока проводит встречи с горожанами – как в районах дальневосточной столицы, так и в трудовых коллективах. Константин Шестаков уже пообщался с работниками Дальневосточной стивидорной компании, Дальневосточной энергетической компании, Центра судоремонта «Дальзавод», АО «Владхлеб» и других. Кроме личного общения с мэром у владивостокцев есть возможность задать вопросы в онлайн-режиме, написав в чат-бот администрации города.
Ксения ЗАБЕЛИНА
Фото: пресс-служба администрации Владивостока