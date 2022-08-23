Мэр Владивостока обсудил с коллективом ВМТП перспективы развития города

Глава города рассказал, что во Владивостоке за последние два года появились шесть новых объектов дошкольного образования. Ещё один – детский сад на улице Крыгина – будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы и откроется уже в этом году. На Патрокле строят новую школу на 1275 мест. Решён вопрос и с частичным финансированием строительства школы в Снеговой Пади.