Жители Приморского края по-летнему отдохнули у Порохового погреба № 13

Фестиваль расположился буквально в двух шагах от берега бухты Новик, из-за чего гости смогли не только послушать музыку на свежем воздухе, но и «отдохнуть по-морскому». В отличие от прошлых лет, в этом году на Музыкальном пикнике можно было покататься на сапах и каяках. Также в последние два дня фестиваля давали мастер-класс по управлению парусной яхтой.