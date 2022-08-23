Жители Приморского края по-летнему отдохнули у Порохового погреба № 13

Жители и гости Приморского края смогли на территории Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» послушать живую музыку, стать участниками мастер-классов и лекций от Третьяковской галереи и прокатиться на сапах и каяках в бухте Новик.
Музыкальный пикник проходил с 19 по 21 августа в глубине Русского острова. Добраться до фестиваля можно было из центра города, откуда каждый час отправлялись бесплатные автобусы.
В бухте Новик гости могли послушать живую музыку от приглашённых джазовых групп, поиграть в бадминтон и другие игры в зоне активного отдыха, отправиться на экскурсию в Пороховой погреб № 13 и узнать про Владивостокскую крепость, послушать про творчество Анны Голубкиной от сотрудника Третьяковской галереи и своими руками сделать куклу в стиле художницы на мастер-классе.
Фестиваль расположился буквально в двух шагах от берега бухты Новик, из-за чего гости смогли не только послушать музыку на свежем воздухе, но и «отдохнуть по-морскому». В отличие от прошлых лет, в этом году на Музыкальном пикнике можно было покататься на сапах и каяках. Также в последние два дня фестиваля давали мастер-класс по управлению парусной яхтой.
За три дня на главной сцене выступило более 10 джаз-бендов из Приморского края. А хедлайнером фестиваля стала приглашённая из Москвы группа «Диктофон». Бенд уже не в первый раз выступает на Музыкальном пикнике. Оказалось, что некоторые из участников группы родом из Приморского края.
Фестиваль проходит в Приморье уже 4 год подряд. Проект Музыкального пикника поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
Рина Трофимова
Фото автора