zr.media
ГлавноеВсе новости

Жители Приморского края по-летнему отдохнули у Порохового погреба № 13

Сегодня, 12:46
Фото: Рина Трофимова / "Золотой Рог"
В предпоследние выходные августа на острове Русском прошёл Музыкальный пикник.

Жители и гости Приморского края смогли на территории Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» послушать живую музыку, стать участниками мастер-классов и лекций от Третьяковской галереи и прокатиться на сапах и каяках в бухте Новик.

Музыкальный пикник проходил с 19 по 21 августа в глубине Русского острова. Добраться до фестиваля можно было из центра города, откуда каждый час отправлялись бесплатные автобусы.

 

В бухте Новик гости могли послушать живую музыку от приглашённых джазовых групп, поиграть в бадминтон и другие игры в зоне активного отдыха, отправиться на экскурсию в Пороховой погреб № 13 и узнать про Владивостокскую крепость, послушать про творчество Анны Голубкиной от сотрудника Третьяковской галереи и своими руками сделать куклу в стиле художницы на мастер-классе.

Фестиваль расположился буквально в двух шагах от берега бухты Новик, из-за чего гости смогли не только послушать музыку на свежем воздухе, но и «отдохнуть по-морскому». В отличие от прошлых лет, в этом году на Музыкальном пикнике можно было покататься на сапах и каяках. Также в последние два дня фестиваля давали мастер-класс по управлению парусной яхтой.

За три дня на главной сцене выступило более 10 джаз-бендов из Приморского края. А хедлайнером фестиваля стала приглашённая из Москвы группа «Диктофон». Бенд уже не в первый раз выступает на Музыкальном пикнике. Оказалось, что некоторые из участников группы родом из Приморского края.

Фестиваль проходит в Приморье уже 4 год подряд. Проект Музыкального пикника поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Рина Трофимова

Фото автора

#Культура#Приморский край
Подпишитесь
Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше
9 августа, 12:24
Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»
16 июля, 12:07
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Учительница из Хабаровска первая оформила льготную «Дальневосточную ипотеку»
13 июля, 17:54
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56