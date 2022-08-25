В новом учебном году школы Владивостока ожидает еще одно нововведение — в столовых будет введена система безналичной оплаты. Оплатить обед или завтрак учащиеся смогут с помощью карты школьника, которые будут выдаваться в общеобразовательном учреждении. Это удобно не только для учеников и работников столовой, но и для родителей, которые смогут следить, какие блюда и по какой цене покупают дети.