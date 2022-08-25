Согласно федеральному законодательству школы обязаны обеспечивать бесплатным питанием всех младшеклассников. Данной категории учащихся предоставляется горячее питание один раз в день на выбор: либо обед, либо завтрак. Во Владивостоке по распоряжению краевого правительства всех учеников младших классов в дополнение к горячему завтраку обеспечивают стаканом кефира или молока.
Кроме того, во Владивостоке обеспечиваются питанием бесплатно:
В настоящий момент в более чем 75 школах города бесплатное питание организуют специальные предприятия общественного питания по договору с учебным учреждением. Охват бесплатным питанием составляет более 50% учащихся школ Владивостока всех уровней образования.
Стоимость завтраков и обедов для школьников во Владивостоке регулярно индексируется — на эти цели предусмотрены дополнительные субсидии из средств краевого бюджета.
Для младшеклассников бесплатное питание предоставляется на беззаявительной основе. То есть никаких документов, справок и заявлений в школу подавать не нужно.
Дополнительные сведения подаются в школу, если ребенку полагается какое-либо особенное питание в силу особенностей организма: имеются хронические заболевания, есть аллергия на определенные продукты и т. д. Эти данные предоставлять необязательно, но такая инициатива родителей поможет школе скорректировать меню с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка.
Детям из категорий льготников нужно будет оформить право на бесплатные завтраки и обеды. Родителям необходимо подать в органы соцзащиты Владивостока заявление о предоставлении питания за счет городского бюджета и справки, доказывающие принадлежность к той или иной льготной категории. После получения из собеса подтверждающей справки необходимо с документами обратиться к классному руководителю либо директору учебного заведения.
Все ученики начальных классов питаются в школах Владивостока бесплатно. С 1 апреля нынешнего года расходы на питание младшеклассников были увеличены во Владивостоке до 85 рублей — за один завтрак или обед. Однако стоимость бесплатного питания для учеников льготной категории не изменилась и осталась на уровне 125 рублей.
То есть ученики младших классов получают обед (или завтрак) на сумму 85 рублей. А льготники (дети из многодетных семей, инвалиды, сироты и др.) обеспечиваются двухразовым питанием. Значит, условно говоря, их будут кормить завтраком за 85 рублей и обедом за 40 рублей. Поставщики школьного питания заявляют, что этих денег недостаточно для обеспечения полноценного и здорового питания льготников.
Например, исходя из меню школы № 73 Владивостока на апрель 2022 года, завтрак младшеклассника состоит из свежих фруктов, творожного пудинга, сладкого молочного соуса, фруктового чая и школьного батона. А обед включает суп с рыбными консервами, плов с курицей, салат из свеклы и компот из свежих фруктов. Весь этот набор блюд не вписывается в сумму 125 рублей в день, поэтому поставщикам приходится где-то экономить. Например, вместо разливного молока использовать пакетированное, а свежие фрукты заменять консервированными.
Сейчас ситуация взята на контроль депутатами городской думы Владивостока.
Ученики старшей и средней школы могут питаться бесплатно, если они попадают под категорию льготников. Инвалидов и детей с ОВЗ обеспечивают двухразовым питанием на сумму 125 рублей в день, а все остальные льготные категории школьников питаются бесплатно один раз в день на сумму 85 рублей.
Школьники, не относящиеся к льготной категории, питаются за счет родительской платы. При этом меню в школах Владивостока довольно разнообразно и включает более 70 наименований блюд. В рационе обязательно присутствуют мясо, каши, рыба, фрукты и овощи.
В среднем в школах Владивостока, салаты стоят 40-50 рублей, гарниры (пюре, гречка, рис, макароны) — 20-25 рублей, мясные и рыбные блюда (тефтели, бефстроганов, горбуша под соусом, плов, жаркое с курицей) — от 50 рублей. То есть на 120-150 рублей можно купить вполне питательный обед.
Рост цен на продукты во Владивостоке спровоцировал и поднятие стоимости питания в школьных столовых. Еще в конце прошлого учебного года родители жаловались, что им приходится платить больше за обеды и завтраки, хотя рацион остался прежним.
Представители школ соглашаются, что в среднем платное питание в школах поднялось в цене на 18-20%, но уверяют, что сделать ничего не могут из-за общего роста цен на продукты. По мнению аналитиков, к началу нового учебного года 2022-2023 школьные обеды во Владивостоке подскочат в стоимости еще.
В то же время глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что общий рост цен на продукты никак не отразится на качестве школьных завтраков и обедов. Он заверил, что в регионе сформирован необходимый запас продуктов, а с сентября 2022 года правительство Приморья собирается выделить деньги на увеличение расходов на детское питание из резервных средств.
В новом учебном году школы Владивостока ожидает еще одно нововведение — в столовых будет введена система безналичной оплаты. Оплатить обед или завтрак учащиеся смогут с помощью карты школьника, которые будут выдаваться в общеобразовательном учреждении. Это удобно не только для учеников и работников столовой, но и для родителей, которые смогут следить, какие блюда и по какой цене покупают дети.
Из-за роста стоимости школьных завтраков и обедов многие родители во Владивостоке стали задумываться о том, чтобы отказаться от платных школьных обедов. Не все родители могут себе позволить завышенные суммы на обеды в столовых — проще отправить ребенка в школу с домашним бутербродом и чаем в термосе.
Отказаться можно и от бесплатного питания, хотя такие случаи, по оценкам экспертов, редки. Специальной формы заявления на отказ нет. То есть родитель, считающий, что его ребенок должен питаться исключительно домашней пищей, пишет заявление в свободной форме на имя директора школы.
Если родителю не нравится, чем кормят его ребенка в школе, то не обязательно сразу же писать отказ. Как показывает практика, не во всех школах Владивостока организация питания устроена должным образом. Родители жалуются, что завтраки подают холодными, а обеды учеников старших классов вкуснее и разнообразнее, чем для льготных категорий.
Такие ситуации берутся под контроль регионального Роспотребнадзора и администрации. По распоряжению главы региона Олега Кожемяко в Приморье постоянно организовывают проверки качества завтраков и обедов в школах по запросам родителей и родительских комитетов. По результатам проверочных мероприятий применяются административные меры к директорам школ, поскольку именно они отвечают за качество и разнообразие питания в школьных столовых.