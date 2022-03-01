Поставки автомобилей популярного в Приморье японского бренда грозят приостановить

Причина — ограничительные меры, введённые западными странами против России в ответ на операцию по демилитаризации Украины. Санкции могут вызвать сбои в цепочке поставок, что приведет к невозможности сборки автомобилей на заводе в Калуге и импорту машин из-за рубежа.
Отметим, японские городские кроссоверы Mitsubishi Outlander — одни из самых востребованных в Приморье моделей автомобилей. Причём приморцы покупают не только иномарки этой модели с пробегом, но и новые в автосалонах. Особенно Mitsubishi Outlander, произведённые на заводе в Калуге, были востребованы у участников госпрограмм по стимулированию спроса на новые автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Ранее, напомним, из-за санкций сотрудничество с российским концерном «КаМАЗ» приостановил немецкий завод Daimler Truck. Хотя он, отметим, является акционером российского предприятия по выпуску грузовиков. И любые остановки производства несут убытки и его совладельцам.
Кроме того, остановила поставки легковых и грузовых автомобилей и производство грузовиков в России компания Volvo.