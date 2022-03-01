Поставки автомобилей популярного в Приморье японского бренда грозят приостановить

Отметим, японские городские кроссоверы Mitsubishi Outlander — одни из самых востребованных в Приморье моделей автомобилей. Причём приморцы покупают не только иномарки этой модели с пробегом, но и новые в автосалонах. Особенно Mitsubishi Outlander, произведённые на заводе в Калуге, были востребованы у участников госпрограмм по стимулированию спроса на новые автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».