На ВЭФ-2019 Индонезия впервые примет участие на министерском уровне

«Эта дата открывает перед нами широкие горизонты для совместной проработки путей наполнения российско-индонезийского партнерства новым содержанием. Для развития сотрудничества представляется важным расширение участия деловых и официальных кругов наших стран в международных мероприятиях, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога. Крупнейшие экономические форумы в России, такие как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, являются эффективными международными площадками для достижения таких целей. В этом году Владивосток посетит представительная делегация из Индонезии. Уверен, что ее участие в ВЭФ-2019 будет способствовать развитию партнерства и экономических связей между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.