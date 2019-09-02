"Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья

«Внедрение инициатив в системе образования невозможно без современных информационных технологий. Доступ в виртуальное пространство открывает новые возможности как для учащихся и преподавателей, так и для родителей. Кроме того, в сотрудничестве с руководством образовательных учреждений и администрацией Приморского края «Ростелеком» обсуждает дальнейшее развитие цифровых возможностей в школах, например, оснащение школьных спортивных залов камерами видеонаблюдения», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.