"Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья

"Ростелеком" провел ВОЛС в 146 школ Приморья
Новость

2 сентября 2019, 16:40
К началу нового учебного года "Ростелеком" подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.

К началу нового учебного года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.

В первом квартале 2019 года «Ростелеком» переключил с медных линий связи на оптические 78 школ Приморья. Во втором — 60, а в третьем квартале осталось подключить к ВОЛС 7 приморских школ.

Кроме того, компания предоставила образовательным учреждениям систему контентной фильтрации, блокирующую нежелательные или небезопасные для детей ресурсы. Школам стали доступны услуги «электронный дневник» и «электронный журнал», которые помогают родителям отслеживать успеваемость детей в режиме онлайн.

Цель проекта — обеспечение максимальной доступности интернета для учащихся всех школ края, в том числе, и в удаленных районах.

«Внедрение инициатив в системе образования невозможно без современных информационных технологий. Доступ в виртуальное пространство открывает новые возможности как для учащихся и преподавателей, так и для родителей. Кроме того, в сотрудничестве с руководством образовательных учреждений и администрацией Приморского края «Ростелеком» обсуждает дальнейшее развитие цифровых возможностей в школах, например, оснащение школьных спортивных залов камерами видеонаблюдения», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком» круглосуточно осуществляет мониторинг работы оборудования, обеспечивающего доступ к сети. При необходимости специалисты компании оказывают оперативную техническую поддержку.

Также в этом году «Ростелеком» для организации видеонаблюдения на ЕГЭ установил 1824 видеокамеры в 907 аудиториях в 76 школах региона и РЦОИ. Во всех аудиториях, где проходили экзамены, трансляции велись в режиме онлайн.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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