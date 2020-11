Пыльным мешком по бизнесу

Подготовлены законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля,за нарушения экологических норм

Подготовлены законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм Над угольными терминалами Приморья сгустились угольные тучи - Минтранс уже подготовил законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. Кроме того, Росприроднадзор будет добиваться, чтобы в порту Находка была запрещена перевалка угля открытым способом. На фоне того, что возможности действующей инфраструктуры для перевалки угля практически исчерпаны, это звучит угрожающе для тех компаний, кто продолжает пылить. Среди таковых - принадлежащее Роману АБРАМОВИЧУ и его партнерам АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП), едва отбившееся в суде от претензий ФГУП «Росморпорт» (РМП, структура Росморречфлота). Незавидная судьба ждет и другие неспециализированные угольные терминалы Находки, работу которых местные власти уже грозили остановить. В июне губернатор Приморья на встрече с журналистами заявил, что власти рассчитывают, что к 2020 году местные стивидорные компании перейдут на закрытую перевалку угля. «Есть поручение президента России, в котором четко сформулировано, что к 2020 году стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перейти на закрытую перевалку. Поэтому мы, следуя этому пункту, добиваемся того, чтобы это поручение было выполнено. И я уверен, добьемся этого», - сказал Олег КОЖЕМЯКО. БОЛЬная тема Эпопея с угольной пылью, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. Также власти Приморья рассматривали возможность введения экологического сбора со стивидорных компаний, переваливающих уголь в Находке, на нужды города. «Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить - благоустройство, озеленение или что-то другое», - говорил г-н Кожемяко. По требованию властей компании обязались разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями. «Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», - отмечал г-н Кожемяко. Сегодня за несоблюдение требований экологической безопасности операторы морских терминалов несут ответственность по КоАП в виде штрафов и возможной приостановки работы на срок до 90 суток. Так, в конце марта Находкинский городской суд приостановил деятельности ООО «Порт Ливадия» на 14 суток. Не та роза ветров На прошлой неделе Приморье посетила руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА, уделившая особое внимание угольному вопросу. Глава ведомства сделала ряд резких заявлений. «Я не удовлетворена тем качеством работы территориального управления, которую мы здесь провели. Да, мы сделали много, но не исчерпывающе. И тот праздничный доклад, который мне сегодня подготовили, это, наверное, хорошо, но не вызывает в полной мере доверия. Я считаю, что мы это должны пересмотреть, и 13 экологических экспертиз, которые мы уже выдали, еще раз просмотрим на предмет их полноты и выполнимости. В ноябре, декабре, январе сюда будут несколько раз направлены сотрудники, в том числе центрального аппарата, для проведения проверочных мероприятий», - цитирует г-жу Радионову ТАСС. По ее словам, именно в зимние периоды отмечается наибольшее количество обращений граждан по вопросам угольной пыли. «Считается, что меняется роза ветров. Мы увидим тот результат, которого достигли или не достигли компании», - отметила Радионова. На совещании во Владивостоке глава департамента Росприроднадзора по ДФО Альтаир ТЮМЕНЕВ сообщил, что число обращений граждан по вопросам, связанным с загрязнение угольной пылью, значительно сокращается. «Так, в 2017-2018 гг. в адрес тихоокеанского морского управления Росприроднадзора поступило 429 и 285 обращений, связанных с негативным воздействием на атмосферный воздух. В 2019 году поступило 134 обращения, связанных с загрязнением атмосферного воздуха. Они поступили в первом квартале 2019 года», - сказал г-н Тюменев. Его начальство бравурно звучавший доклад не устроил. «Я не могу сказать, что на совещании мы добились результатов... Пока не будут построены закрытые перевалки, мы не удовлетворимся теми мероприятиями, которые компания производит, поскольку считаем их недостаточными и малоэффективными. Считаем, что угольные порты должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к подобным объектам во всем мире. Удовлетворяться подписанными соглашениями мы не собираемся, должны быть построены перевалки закрытого типа. Для реализации закрытого терминала при самом хорошем подходе - это 3 года. Но строительство такого объекта в среднем - это 5 лет. Мы считаем, что компании должны показать динамику и конкретные действия, а не только отчеты на бумаге», - сказала Светлана Радионова. По ее словам, перевалка угля должна проводиться в закрытом режиме. Закон - что дышло… Минтранс уже подготовил законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. «В документе предусмотрено понятие существенного нарушения условий договора аренды находящегося в государственной собственности и относящегося к недвижимому имуществу объекта инфраструктуры морского порта, которое может повлечь за собой его досрочное расторжение полностью или частично по требованию арендодателя в судебном порядке. Таким нарушением является неисполнение арендатором, осуществляющим перевалку угля, вступившего в силу решения суда об административном приостановлении его деятельности. Имеется в виду решение суда в результате неисполнения арендатором по однородному правонарушению предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экологический надзор», - пояснили в Минтрансе. В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт». Напомним, что это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт, за несоблюдение экологических требований. «Росморпорт» решил расторгнуть договор аренды с НМТП, в том числе, из-за того, что порт не выполнил предписания Росприроднадзора (!) об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В ходе предварительного заседания представитель порта заявил, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года. Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство. Суд на данном этапе встал на сторону компании, пусть и пылящей, на чём свет стоит, но приносящей миллионы в бюджет Приморья и Находки. Но со стороны государства это был только пробный шар. Свое видение решения проблемы угольной пыли озвучило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). «С целью улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока рассматривается возможность формирования угольного кластера и переноса угольных портов за пределы населенных пунктов. Это одно из предложений, которое выдвинуло наше агентство. Сейчас эта идея прорабатывается специалистами АПИ. В ближайшее время мы направим свои наработки в Минвостокразвития России», - пояснил руководитель агентства Леонид ПЕТУХОВ. Досье "Золотого Рога": Сегодня терминалы, осуществляющие перевалку угля, делятся на три типа: универсальные (осуществляют перевалку угля и других грузов); угольные специализированные высокотехнологичные (имеют специализированное технологическое оборудование и природоохранное оборудование – оросительные и пылеподавляющие установки) и угольные прочие. К специализированным высокотехнологичным терминалам Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) на данный момент относит только четыре порта на всю Россию - АО «Восточный порт» (порт Восточный), АО «Торговый порт Посьет» (порт Посьет, оба – Приморский край), АО «Дальтрансуголь» (порт Ванино, Хабаровский край) и АО «Ростерминалуголь» (порт Усть-Луга). Во время V Восточного экономического форума АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту) запустило в эксплуатацию Третью очередь специализированного угольного комплекса, успешно реализовав крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно осуществлённый без государственного финансирования. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

