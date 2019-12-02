Новая площадка для переговоров с бизнесом Китая появится в Приморье

В ходе своего выступления на площадке форума Константин Шестков подчеркнул, что в настоящее время нет единой и постоянной площадки, где представители малого и среднего бизнеса России и Китая могли бы на регулярной основе обсуждать взаимные планы по продвижению товаров и услуг, обмениваться опытом. Он предложил налаживать такой диалог на подобном форуме и для этого сделать его ежегодным в двустороннем формате: весной приглашать китайских партнеров на конференцию «Бизнес у моря» в Приморье и формировать задачи по совместной работе на ближайшую перспективу, а уже осенью, в ноябре, встречаться в Харбине, провинции Хэйлунцзян, и подводить итоги реализованных проектов.