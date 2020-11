Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов

Такая информация прозвучала на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО

Такая информация прозвучала на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО В нем приняли участие главы всех дальневосточных регионов. Открывая встречу, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что работа по улучшению инвестиционного климата на Дальнем Востоке ведется достаточно активно. На территории округа реализуется 2060 инвестиционных проектов, которым оказываются меры господдержки. – Все эти проекты пришли за последние 5 лет. Объем инвестиций по этим проектам составляет почти 4 триллиона рублей, планируется создать более 160 тысяч рабочих мест. Это в будущем. Но важно сказать и о настоящем: 275 проектов уже введено, 780 млрд рублей осуществлено, создано более 43 тысяч рабочих мест, – подчеркнул Юрий Трутнев. Привлечению инвестиций руководство Сахалинской области уделяет особое внимание. На островах созданы три территории опережающего социально-экономического развития – «Горный воздух», «Южная» и «Курилы». На региональном уровне установлены льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, на муниципальном – приняты решения об «обнулении» ставки земельного налога на три налоговых периода. Инвесторам частично субсидируют затраты на реализацию проектов. Результат – к сегодняшнему дню статус резидента ТОР получили 35 инвесторов. Общий объем инвестиций за период 2016-2026 года планируется в размере более 46 миллиардов рублей, должны быть созданы 3200 рабочих мест. Причем 17,5 миллиардов рублей уже профинансировано, появились более 700 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – Нужно создавать условия, чтобы в федеральный округ приходил бизнес, потому что инвестиции – это жизнь, развитие и будущее наших регионов. Каждым проектом следует заниматься индивидуально, поскольку они все имеют свои особенности. Нужно делать всё, чтобы Сахалинская область развивалась быстрее, чем остальные территории. Мы прикладываем все усилия для этого, – рассказал Валерий Лимаренко. Так, на ТОР «Горный воздух» создают горнолыжную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Его главная цель – развитие в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. Здесь отдыхают представители разных стран мира. Комплекс стал площадкой для подготовки российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Республике Корея. На склонах проходят крупные российские и международные соревнования – в феврале 2019 года состоялись Первые международные зимние спортивные игры «Дети Азии». В прошлом сезоне курорт посетили более 95 тысяч гостей. А к 2020 году прогнозируется увеличение турпотока до 300 тысяч человек. А ТОР «Южная» создана на территории муниципальных образований Анивского и Томаринского районов, а также Южно-Сахалинска. Основное направление – развитие мясного и молочного животноводства, мясопереработки, овощеводства. Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства позволяет снабжать торговые точки области качественными и доступными продуктами местных товаропроизводителей, обеспечивает создание новых рабочих мест и вносит существенный вклад в валовой региональный продукт и бюджет области. ТОР «Курилы» расположена на территориях Северо-Курильского и Южно-Курильского городских округов. Территория опережающего социально-экономического развития специализируется на рыбном промысле, туризме и добыче полезных ископаемых. Еще одна важная тема заседания – о выполнении планов социального развития центров экономического роста. Так, в течение 2019 года в Сахалинской области в эксплуатацию сдадут 36 объектов. Многие уже введены. Например, дополнительные здания к гимназиям № 1 и № 3, 26 школы в Южно-Сахалинске, административно - бытовой блок и комплексы спортивных сооружений модульного типа в Спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта, жилые дома и котельная в Ильинском. Журнал "Дальневосточный капитал".

