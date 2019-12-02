Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов

Привлечению инвестиций руководство Сахалинской области уделяет особое внимание. На островах созданы три территории опережающего социально-экономического развития – «Горный воздух», «Южная» и «Курилы». На региональном уровне установлены льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, на муниципальном – приняты решения об «обнулении» ставки земельного налога на три налоговых периода. Инвесторам частично субсидируют затраты на реализацию проектов. Результат – к сегодняшнему дню статус резидента ТОР получили 35 инвесторов. Общий объем инвестиций за период 2016-2026 года планируется в размере более 46 миллиардов рублей, должны быть созданы 3200 рабочих мест. Причем 17,5 миллиардов рублей уже профинансировано, появились более 700 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.