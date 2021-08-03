«Примсоцбанк» ищет новых сотрудников

Банковское дело вот уже много лет остаётся одной из самых престижных профессий просто потому, что все мы совершаем переводы, расплачиваемся картой или телефоном, открываем вклады или оформляем ипотеку. Люди, которые стоят за каждой этой операцией обеспечивают нам жизненный комфорт и надежно защищают наши финансы.

О том, как стать банковским работником, построить карьеру, а также о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы в этой сфере, мы попросили рассказать начальника управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Светлану Борисенко, которая уже не первый год получает звание «Лучший работодатель года». Светлана Борисенко — Светлана Геннадьевна, современный банковский работник – кто он? — В первую очередь это человек целеустремленный, умеющий слушать и слышать клиентов и коллег. Со стремлением к развитию и позитивным взглядом на жизнь. Возраст, пол и базовое образование для старта не имеют особой роли. Если говорить о руководящих позициях, то здесь, конечно же, на первый план выходят опыт и навыки. — Что привлекает специалистов в банковском деле? — Возможность достойного заработка, профессионального развития и самореализации. Немаловажны официальное трудоустройство и соцпакет – они дают ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы создаем все условия для обучения и роста: новым сотрудникам назначаем опытных наставников, проводим внутренние и внешние тренинги и курсы, также коллективу доступна электронная библиотека с бизнес-бестселлерами. В банке насыщенная корпоративная жизнь: ежегодный летний корпоратив на море, совместные зарядки по выходным, походы в горы, сплавы. Есть внутренняя корпоративная валюта, которую активные сотрудники зарабатывают и обменивают на товары из интернет-магазинов. Все это позволяет нам чувствовать себя частью большой дружной команды. — Как ваши сотрудники относятся к дресс-коду? — На мой взгляд, дресс-код в финансовой организации обязателен и вот почему: клиентам важно, с кем они общаются, важно, как выглядит человек, как он держится. Сотрудники фронта - лицо банка, а мы стремимся завоевать доверие и желание клиентов обслуживаться здесь постоянно. К слову, всех операционистов банк обеспечивает белыми корпоративными рубашками. — Какие специалисты сейчас востребованы в банковской сфере? — Сейчас, в связи с особым внимаем к ПОД/ФТ востребованы специалисты по оценке банковских рисков. Есть спрос на IT-специалистов - на них сегодня ложится основная нагрузка по цифровизации банковских сервисов, а также на продакт-менеджеров и бизнес-технологов. Ну и конечно мы всегда рады активным сотрудникам отделов продаж и фронт-офиса. — Сложно попасть в команду Примсоцбанка? — На самом деле нет. Банк постоянно развивается, открываются новые направления. Мы постоянно в поиске новых сотрудников: просматриваем резюме соискателей на специальных интернет-ресурсах, приглашаем наиболее интересных кандидатов на собеседования. На официальном сайте банка представлены актуальные вакансии, соискатель может сам направить резюме на почту hr@pskb.com. Кандидата может порекомендовать сотрудник банка и получить за это материальный бонус, если тот пройдет испытательный срок. 7 августа с 11:00 до 15:00 в головном офисе банка на Партизанском проспекте, 44 мы планируем проведение очередной «Ярмарки вакансий». В этот день вы сможете прийти в банк, получить консультацию по всем доступным вакансиям и тут же оставить своё резюме на заинтересовавшее место. Приходите и станьте частью нашей дружной команды!

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