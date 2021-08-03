«Примсоцбанк» ищет новых сотрудников

О том, как стать банковским работником, построить карьеру, а также о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы в этой сфере, мы попросили рассказать начальника управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Светлану Борисенко, которая уже не первый год получает звание «Лучший работодатель года».
— Светлана Геннадьевна, современный банковский работник – кто он?
— В первую очередь это человек целеустремленный, умеющий слушать и слышать клиентов и коллег. Со стремлением к развитию и позитивным взглядом на жизнь. Возраст, пол и базовое образование для старта не имеют особой роли. Если говорить о руководящих позициях, то здесь, конечно же, на первый план выходят опыт и навыки.
— Что привлекает специалистов в банковском деле?
— Возможность достойного заработка, профессионального развития и самореализации. Немаловажны официальное трудоустройство и соцпакет – они дают ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Мы создаем все условия для обучения и роста: новым сотрудникам назначаем опытных наставников, проводим внутренние и внешние тренинги и курсы, также коллективу доступна электронная библиотека с бизнес-бестселлерами.
В банке насыщенная корпоративная жизнь: ежегодный летний корпоратив на море, совместные зарядки по выходным, походы в горы, сплавы. Есть внутренняя корпоративная валюта, которую активные сотрудники зарабатывают и обменивают на товары из интернет-магазинов. Все это позволяет нам чувствовать себя частью большой дружной команды.
— Как ваши сотрудники относятся к дресс-коду?
— На мой взгляд, дресс-код в финансовой организации обязателен и вот почему: клиентам важно, с кем они общаются, важно, как выглядит человек, как он держится. Сотрудники фронта - лицо банка, а мы стремимся завоевать доверие и желание клиентов обслуживаться здесь постоянно. К слову, всех операционистов банк обеспечивает белыми корпоративными рубашками.
— Какие специалисты сейчас востребованы в банковской сфере?
— Сейчас, в связи с особым внимаем к ПОД/ФТ востребованы специалисты по оценке банковских рисков. Есть спрос на IT-специалистов - на них сегодня ложится основная нагрузка по цифровизации банковских сервисов, а также на продакт-менеджеров и бизнес-технологов.
Ну и конечно мы всегда рады активным сотрудникам отделов продаж и фронт-офиса.
— Сложно попасть в команду Примсоцбанка?
— На самом деле нет. Банк постоянно развивается, открываются новые направления. Мы постоянно в поиске новых сотрудников: просматриваем резюме соискателей на специальных интернет-ресурсах, приглашаем наиболее интересных кандидатов на собеседования.
На официальном сайте банка представлены актуальные вакансии, соискатель может сам направить резюме на почту hr@pskb.com. Кандидата может порекомендовать сотрудник банка и получить за это материальный бонус, если тот пройдет испытательный срок.
7 августа с 11:00 до 15:00 в головном офисе банка на Партизанском проспекте, 44 мы планируем проведение очередной «Ярмарки вакансий». В этот день вы сможете прийти в банк, получить консультацию по всем доступным вакансиям и тут же оставить своё резюме на заинтересовавшее место.
Приходите и станьте частью нашей дружной команды!