Из Приморья с любовью

Успехи приморских экспортеров отметили на федеральном уровне В рамках V Восточного экономического форума, который откроется во Владивостоке 4 сентября, состоится награждение победителей дальневосточного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Лидерами по количеству наград в нем стали компании из Приморского края – они признаны победителями в четырех из 10 номинаций. Глава региона Олег КОЖЕМЯКО уверен, что приморские экспортеры займут достойные места и в финальном этапе конкурса. Напомним, что в 2018 году президент России Владимир ПУТИН в своем «майском указе» поставил задачу за несколько лет вдвое увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг. Регионы Дальнего Востока, и особенно – Приморский край, имеющий устойчивые транспортные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, играют ведущую роль в решении задачи по наращиванию экспорта. Ведь рядом находятся рынки емкостью в сотни миллионов человек. - Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта, в первую очередь, несырьевого, неэнергетического. И российские компании уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Весомый вклад в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Дальневосточный федеральный округ. Премия «Экспортер года» была учреждена для поддержки и развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт. Нам важно отметить «чемпионов» экспортной деятельности, признать на государственном уровне их достижения, – прокомментировал итоги регионального этапа конкурса генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей СЛЕПНЕВ. Участниками Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в 2019 году стали более 1,2 тысяч компаний, в том числе около 100 предприятий Дальнего Востока.Организаторы конкурса отметили, что более 70% дальневосточных заявок пришло от малых и средних предприятий-экспортеров. Наибольшей популярностью по ДФО пользовались номинации «агропромышленный комплекс» и «промышленность» – количество поданных заявок по этим направлениям составило соответственно 51% и 30% от общего числа. Преодолевая барьеры Успехи приморских предпринимателей, отмеченные в рамках конкурса «Экспортер года», опровергают стереотип о том, что Россия может выгодно продавать за рубежом только нефть и газ. За последние несколько лет компании из Приморского края сумели завоевать хорошие позиции на высоко конкурентных рынках по всему миру. Так, в категории «Малое и среднее предпринимательство» первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» заняла компания «Русский экспорт», которая в 2018 году поставила в Китай 70 тонн меда – 10% от всех продаж этого продукта на экспорт в КНР. - В прошлом году наша компания стала крупнейшим на Дальнем Востоке экспортером меда в Китай, несмотря на то что требования китайской стороны к поставляемой продукции усложнились. С соседним государством мы работаем давно и хорошо понимаем специфику этого рынка. На данный момент ведем деятельность в 12 регионах КНР, работаем с несколькими сотнями магазинов премиум-класса, - рассказал директор ООО «Русский экспорт» Илья РОМАНОВ. – В конкурсе «Экспортер года» наша компания участвует впервые. Я рад, что государство отметило результат, которого мы достигли. Надеюсь, что победа в конкурсе позволит нам получить поддержку со стороны государственных органов, чтобы этот результат сохранить. Добавим, что своим опытом освоения китайского рынка руководитель компании «Русский экспорт» и его партнеры делятся в рамках уникального обучающего курса для начинающих экспортеров. Проект акселератора «Энергия экспорта», разработанный компанией совместно с Центром поддержки экспорта Приморского края и Российским экспортным центром, стартовал летом текущего года. Он призван помочь российским производителям понять специфику работы на китайском рынке и качественно подготовиться к выводу товара на рынок КНР. «Прорывом года» стала созданная в 2016 году компания «Эко Тойс», занимающаяся производством деревянных игрушек из натуральной древесины без использования лаков и красок. В настоящее время ее экологически чистая продукция поставляется как на отечественный рынок, так и в страны АТР, Европейского союза, США и Канаду. - Мы начали сотрудничество с Центром поддержки экспорта Приморского края совсем недавно, но уже оценили широкий перечень инструментов поддержки экспортеров. Ряд мер поддержки осуществляется по линии Минпромторга. Думаю, что нашей компании будут интересны такие меры, как софинансирование государством мероприятий по сертификации продукции и регистрации товарного знака при выходе на зарубежные рынки, - рассказал «Золотому Рогу» руководитель компании Александр СИМАКИН. «Эко Тойс» также стала второй в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», а первое место в данной номинации досталось ООО «Телематик солюшнс» – производителю систем мониторинга давления и температуры в шинах, уникальная разработка которого успешно продается по всему миру. Компания участвовала в конкурсе «Экспортер года» впервые. - Успехи нашей компании на зарубежных рынках – это командная работа. Центр поддержки экспорта Приморского края оказывает нам поддержку в части организации участия в выставках, финансирования сертификационных работ – это значительно экономит расходы при выходе на новый рынок. Кроме того, помощь ЦРЭ неоценима при поиске специалистов, которые могли бы грамотно составить международные лицензионные договоры, - отметил генеральный директор ООО «Телематик солюшнс» Павел ОВСЯННИКОВ. Добавим, что успехи приморских компаний также отмечены в номинации «Экспортер года в сфере услуг», где второе место досталось оператору международного туризма ООО «Катюша». Эта компания занимается приемом иностранных делегаций в России, а также продвижением Владивостока и Приморского края как основной туристской дестинации на российских и международных площадках. А победу в номинации «Экспортер года в сфере услуг» категории «Крупный бизнес» завоевало одно из крупнейших автотранспортных предприятий России – ПАО «Приморавтотранс», которому через несколько дней исполнится 80 лет. Почти 30 из них компания успешно работает на рынке туристических услуг. Кроме того, «Приморавтотранс» первым на Дальнем Востоке начал осуществлять международные перевозки экспортно-импортных грузов между КНР и Россией с одновременным созданием специализированных автопереходов на российско-китайской границе. Сегодня грузовые автомобили ПАО «Приморавтотранс» доставляют грузы в соседние регионы России, вплоть до Якутии, а также в Китай, Монголию, Южную Корею. - Результаты конкурса для нас – не только большая честь, но, в первую очередь, признание большого труда наших экспортеров, развивающих международную кооперацию и экспорт. Приморский край уделяет пристальное внимание поддержке как крупного бизнеса, так и МСП, и в экономических вопросах, выполняя задачу восточного форпоста страны. Надеемся, что наши компании займут достойное место во всероссийском финале премии, – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Труд, поддержанный государством Лучших производителей Дальнего Востока, поставляющих свою продукцию за рубеж, наградят премией «Экспортер года» 4 сентября на полях ВЭФ-2019. Таким образом организаторы рассчитывают подчеркнуть значимость экспортоориентированных предприятий для экономики дальневосточных субъектов. В Приморье развитию экспорта отводится ведущая роль, и Центр поддержки экспорта, который работает на площадке центра «Мой бизнес», предоставляет компаниям-экспортерам широкий перечень государственных мер поддержки. - Наиболее востребованными у экспортеров услугами Центра являются защита интеллектуальной собственности за рубежом, содействие в получении сертификата для работы на зарубежном рынке, перевод сайта компании на иностранный язык. Кроме того, нами организуется участие малых и средних предприятий в выставках и ярмарках в России и за рубежом, которые помогут в продвижении их товаров и услуг, - рассказал генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края (центр «Мой бизнес») Евгений НИКИФОРОВ. Добавим, что поддержка экспортно-ориентированных производств является одним из приоритетов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы. В Приморье реализуется пакет государственных мер поддержки экспортеров. В частности, при участии Центра развития экспорта Приморского края создан оптовый закупщик для продвижения товаров на международный рынок. Кроме того, в каталоге приморских экспортеров на сайте краевого Центра поддержки предпринимательства размещена информация о 40 производителях и более 120 карточек товаров. Следующий шаг – создание индивидуальных онлайн-магазинов для тех, кто готов экспортировать продукцию за рубеж небольшими партиями. ВНИМАНИЕ Центр поддержки экспорта Приморского края работает на базе центра «Мой бизнес» и его представительствах: • Владивосток, ул. Тигровая, д.7. • Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 • Арсеньев, ул. Ломоносова, 24, • Находка, ул. Школьная, 4 Телефоны: 8(423)279-59-09, 8(423)279-59-10 Сайт: mb.primorsky.ru Электронная почта: office@cpp25.ru Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

