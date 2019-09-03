Из Приморья с любовью

«Прорывом года» стала созданная в 2016 году компания «Эко Тойс», занимающаяся производством деревянных игрушек из натуральной древесины без использования лаков и красок. В настоящее время ее экологически чистая продукция поставляется как на отечественный рынок, так и в страны АТР, Европейского союза, США и Канаду. - Мы начали сотрудничество с Центром поддержки экспорта Приморского края совсем недавно, но уже оценили широкий перечень инструментов поддержки экспортеров. Ряд мер поддержки осуществляется по линии Минпромторга. Думаю, что нашей компании будут интересны такие меры, как софинансирование государством мероприятий по сертификации продукции и регистрации товарного знака при выходе на зарубежные рынки, - рассказал «Золотому Рогу» руководитель компании Александр СИМАКИН. «Эко Тойс» также стала второй в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», а первое место в данной номинации досталось ООО «Телематик солюшнс» – производителю систем мониторинга давления и температуры в шинах, уникальная разработка которого успешно продается по всему миру. Компания участвовала в конкурсе «Экспортер года» впервые.