Нарисовано для состоятельных

Территорию западнее ул. Пограничной и Авроровской для строительства жилья не рекомендовали, как не очень удобную для постоянного проживания, но предлагали развивать как общественное деловое и рекреационное пространство. Неудобство территории – это ее отсечение от основной части города железной дорогой, затруднительный проезд в этот район и из него автотранспортом. Еще неизвестно, насколько выручит прохождение через этот район Владивостокской кольцевой дороги, да и когда она сюда еще дойдет. Вероятно, жильцы со временем ощутят, что они получили не только определенную выгоду от своего выбора, но и определенные проблемы.