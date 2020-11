Нарисовано для состоятельных

Новый жилой комплекс "Маринист" рассчитан на жильцов с солидным банковским счетом

Новый жилой комплекс «Маринист» рассчитан на жильцов с солидным банковским счетом Компания-застройщик «Ареал-Недвижимость» завершила во Владивостоке строительство нового жилого комплекса (ЖК) «Маринист». На территории некогда Владивостокского мясокомбината к небу вознесся четырехбашенный жилой комплекс с единым стилобатом, в котором разместились офисные и торговые помещения. Строительство по приморским меркам осуществилось относительно быстро – всего за 2 года и 8 месяцев. Сейчас будущие жильцы получают ключи. Но не все. К моменту сдачи 15 квартир все еще остались в предложении компании-застройщика, а часть квартир выставлена на продажу уже теми, кто их выкупил ранее. Генеральный директор ООО «Ареал-Недвижимость» Александр ШМИДТ отметил по случаю ввода объекта, что построенный ЖК – «это высококлассный проект европейского уровня, реализованный на приморской земле». Дорогой бизнес-класс И с этим нельзя не согласиться, зная о цене за квадратный метр жилья в этом комплексе, которая составляет где-то от 150 до 250 тыс. рублей. Площадь приличных квартир здесь достигает 100-138 квадратных метров. То есть, как раз такая, которая позволяет по европейским средним стандартам (40-50 кв. метров на каждого) обеспечить жильем семью из 2-3 человек. Ранее здесь предлагалась и неприлично большая для местного рынка квартира. В июне в одном из рейтингов, составляемых столичными экспертами, отмечалось, что пентхаус в ЖК «Маринист», площадью 586 кв. метров, оказался на 10-м месте по цене предложения в престижных жилых комплексах, строящихся в крупных городах России. Он тогда продавался по цене 54 млн рублей. Впрочем, помимо больших квартир в этом комплексе, относящемся к уровню бизнес-класса, есть и 1-2-комнатные квартиры, и даже так называемые «студии». То есть помещения предлагались для довольно состоятельных людей, но с разным кошельком. За маленькими не занимать Квартиры поменьше, как пояснили в отделе продаж, уже полностью разошлись, и среди тех, которые продолжают предлагаться покупателям, остались квартиры побольше. Пока еще имеются 100-метровые по 19,8-24 млн рублей, по 110 кв. метров – 21-23 млн и 138 кв. метров – 30,9-32 млн 327 тысяч. Кроме квартир в продаже осталось и большое помещение нежилого назначения площадью 628 кв. метров по цене 180 тыс. рублей за квадрат. Особую ценность комплексу придает внутренний двор площадью около полугектара с оригинальным ландшафтным дизайном. Подземная парковка сделана, можно сказать, с небольшим запасом «под второй автомобиль» – 182 места для машин при 166 квартирах. Проект ЖК «Маринист» посторонними для края экспертами почему-то оценивается дольно высоко. При том, что во Владивостоке несколько других подобных проектов жилья бизнес-класса могли бы с этим как-то поспорить. Последняя оценка «Маринисту» – это премия European Property Awards 2019 года, как лучшему девелоперскому проекту строящегося высотного жилого комплекса на Дальнем Востоке РФ. То есть, этот проект внезапно оказался лучше, например, чем ЖК «Аквамарин» в районе бухты Федорова или ЖК «Магнум» на ул. Володарского. С другой стороны, действительно стоит признать, что проект «Мариниста» - хорошего уровня, построенный с применением самых современных технологий и лучших строительных материалов, которые для него удалось приобрести чуть ли не эксклюзивно. Можно только желать, чтобы как можно больше приморцев жили в таких домах. Однако, еще в ту давнюю пору, когда проект «Мариниста» проходил обсуждение экспертами градосовета Владивостока, отмечалось, что высотный ЖК в этом месте не желателен, поскольку он будет «не на своем месте». Территорию западнее ул. Пограничной и Авроровской для строительства жилья не рекомендовали, как не очень удобную для постоянного проживания, но предлагали развивать как общественное деловое и рекреационное пространство. Неудобство территории – это ее отсечение от основной части города железной дорогой, затруднительный проезд в этот район и из него автотранспортом. Еще неизвестно, насколько выручит прохождение через этот район Владивостокской кольцевой дороги, да и когда она сюда еще дойдет. Вероятно, жильцы со временем ощутят, что они получили не только определенную выгоду от своего выбора, но и определенные проблемы. Хотя застройщик полагает, что проект прекрасно вписался в этом месте в облик города, можно отметить, что ЖК подавил здесь своим объемом и высотой малоэтажную застройку, часть которой относится к исторической. А с высоких точек комплекс визуально стал пересекать гладь Амурского залива. Здесь начинает повторяться та же ошибка по ряду проектов, что была во Владивостоке и по ул. Светланской, и по Проспекту Красоты, когда гладь бухты Золотой Рог стали перерывать новые объекты. В принципе, в проекте ЖК «Маринист» были учтены пожелания к застройщику по снижению этажности и по разной этажности для башен. Поэтому комплекс смотрится не таким монстром, каким он мог бы стать, если бы не эти ограничения. Но даже в получившемся виде он задал новый формат застройки, которая здесь может осуществляться на основе созданного прецедента. Поэтому абсолютно не исключено, что рядом с этим комплексом со временем появятся здания еще более высокие и внушительные по объемам. Например, на том же месте стадиона «Динамо». Сегодня о его переносе вопрос уже не ставится столь прямолинейно, как при бывшем мэре, но вряд ли возникший девелоперский интерес к этому месту исчез бесследно. Тем более, что на таком месте вполне могли бы вырасти несколько небоскребов. Однако повышенный интерес у застройщиков сегодня - ко всему центру Владивостока. И есть сторонники практически полного его сноса и создания качественно нового центра города. Это при том, что для иностранных туристов сегодня в нем больше всего интересен именно центр, где в архитектуре наблюдается интересный синтез построек всех времен, начиная с основания Владивостока. В последние десятилетия центр города под видом сноса малоценных построек латентно обновляется и частично теряет особый шарм историзма. Растущие вместо сносимых новые здания уже исключают какое-либо подражание исторической застройке. Как и в случае с «Маринистом». Этот ЖК – интернационален, он легко мог бы вписаться в облик многих новых городов безотносительно к странам и континентам. То есть, владивостокского в нем имеется лишь то, что он здесь все-таки построен. Стоит ли в таком «ключе «Мариниста» менять весь центр нашего города? Может быть, и стоит, если мы хотим потерять свою идентичность. На верхнем фото: Маринист – это живописец, занимающийся разработкой морской темы в изобразительном искусстве. Но на данном примере это вряд ли объяснимо. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

