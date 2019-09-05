РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт

Новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. С этой целью для приемосдатчиков и тальманов в ВМТП были внедрены мобильные рабочие места, в электронный вид переведены первичные и перевозочные документы на железной дороге, Федеральной таможенной службой запущена процедура электронного закрытия таможенного транзита.