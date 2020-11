РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт

Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток

Тем самым сокращая время перевозки через Владивосток на четверо суток ОАО «РЖД» и Транспортная группа FESCO запускают полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу FESCO), сокращая таким образом общее время оформления документов в порту с пяти суток до 21 часа. Первая отправка группы контейнеров, все документы на которые были оформлены в безбумажном формате, состоялась в среду в порту в присутствии первого заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Александра МИШАРИНА и заместителя министра транспорта РФ Юрия ЦВЕТКОВА. Новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций. С этой целью для приемосдатчиков и тальманов в ВМТП были внедрены мобильные рабочие места, в электронный вид переведены первичные и перевозочные документы на железной дороге, Федеральной таможенной службой запущена процедура электронного закрытия таможенного транзита. В рамках первой отправки по интермодальному маршруту из Иокогамы в Москву, включающему морскую и железнодорожную перевозки, будут доставлены контейнеры с автозапчастями и комплектующими. В тестовой отгрузке принимали участие японские компании Sojitz Corporation и ООО «Субару Мотор». На первом этапе реализации проекта ИНТЕРТРАН технология будет доступна для оформления импортных перевозок, на втором – расширена на перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу. «Благодаря объединению информационных систем порта, компании FESCO, «Российских железных дорог», таможенных служб представляется единый удобный комфортный продукт для грузоотправителей. Буквально в считанные минуты в любой точке мира по этой технологии можно оформить перевозку в электронном виде, – сказал г-н Мишарин. «Я считаю, что мы сделали большой шаг на пути к цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли. Уверен, что мы на этом не остановимся, и следующий шаг – это реализация проекта ИНТЕРТРАН в отношении транзита, который является приоритетом развития всей отрасли», – отметил президент FESCO Александр ИСУРИН. Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании группы - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ВМТП

