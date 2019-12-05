Как закаляется "Амурсталь"

Из-за отсутствия финансирования компания перестала рассчитываться с поставщиками металлолома и других материалов. По оценкам финансистов «Торэкса», запасов сырья на заводе хватит еще на неделю, а дальше предприятие вынуждено будет остановиться. Это повлечет за собой серьезные последствия для завода, на котором работают более трех тысяч человек. Возобновление производства после решения финансовых пробелм может потребовать еще 1,5 млрд рублей, так как будет нарушен непрерывный производственный цикл.