Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок

Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», «Кинозал» и START. Абонентам также доступна полугодовая подписка на сервис оператора «Звук» и тридцатидневная – на онлайн-кинотеатр Okko и видеосервис MEGOGO. В категории «Путешествия» оператор предлагает пакет минут, SMS или безлимитный интернет за границей. Количество минут и SMS в пакете или дней бесплатного интернета зависит от выбранной для поездки страны. Воспользоваться подарком в роуминге можно в течение 90 дней с даты его активации.