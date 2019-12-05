Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок

Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок

5 декабря 2019, 14:38
Бизнес
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в канун зимних праздников дает возможность всем абонентам самостоятельно выбрать себе подарок на Новый год.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в канун зимних праздников дает возможность всем абонентам самостоятельно выбрать себе подарок на Новый год. Клиенты смогут получить пакет минут, SMS или безлимитный интернет в роуминге, а также подписку на музыкальные и стриминговые сервисы. Любители сюрпризов узнают о содержимом подарка только после его подключения.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает абонентам выбрать новогоднее предложение от оператора на свой вкус. В преддверии праздников клиенты могут получить подарок в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», «Кинозал» и START. Абонентам также доступна полугодовая подписка на сервис оператора «Звук» и тридцатидневная – на онлайн-кинотеатр Okko и видеосервис MEGOGO. В категории «Путешествия» оператор предлагает пакет минут, SMS или безлимитный интернет за границей. Количество минут и SMS в пакете или дней бесплатного интернета зависит от выбранной для поездки страны. Воспользоваться подарком в роуминге можно в течение 90 дней с даты его активации.

Абонентам также доступно предложение в категории «Сюрприз». Узнать, что именно будет в подарке, клиент сможет после его подключения.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В канун зимних праздников Tele2 вновь устанавливает «другие правила» на телеком-рынке. Мы предлагаем клиентам подарки на выбор и даже в этом вопросе сохраняем тренд на персонализацию продуктовых предложений. Мы проанализировали потребности наших абонентов и подготовили для них то, что им действительно интересно. Уверен, наш новогодний подарок придется клиентам по душе и позволит Tele2 оставаться для них любимым оператором».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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