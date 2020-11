Верфям протянули клешню помощи

Судостроители рассчитывают на госсубсидии при строительстве судов-краболовов

Судостроители рассчитывают на госсубсидии при строительстве судов-краболовов Судостроительная и рыбообрабатывающая отрасли Приморского края вытянули счастливый билет – в регионе начали строиться новые суда и заводы в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции», призванной помочь вернуть судостроение на отечественные верфи и вдохнуть новую жизнь в проекты обработки с высокой добавленной стоимостью. На прошлой неделе в присутствии вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА АО «Восточная верфь» заложило во Владивостоке первое судно-краболов для хабаровской компании «Дальневосточное побережье», а группа компаний «Доброфлот» запустила в тестовом режиме завод по переработке филе минтая на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» «Мы сегодня побывали на двух предприятиях: в одном месте завод строится, на втором - на «Восточной верфи» - закладывается первое судно-краболов. Не было бы ни того, ни другого, если бы не было закона «квоты в обмен на инвестиции». Это все происходило бы за пределам России. Поэтому мы возвращаем инвестиции, поддерживаем развитие рыбопереработки, поддерживаем восстановление судостроения на Дальнем Востоке и в России, это очень важно», - подчеркнул г-н Трутнев, компанию которому составили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Как это работает Закон «квоты в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В октябре состоялся аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. На шесть лотов по вылову глубоководных крабов не нашлось претендентов. Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. На верфи во Владивостоке была произведена закладка первого краболовного судна для ООО «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»). Все четыре краболова, которые будут строиться на «Восточной верфи» в рамках госпрограммы «квоты в обмен на инвестиции», могут быть сданы к апрелю 2023 года. «По контракту, который мы подписали с «Восточной верфью», первое судно должны закончить в сентябре 2021 года, но верфь пока идет опережающими темпами. Мы надеемся, что это может произойти раньше. Все суда будут строиться на «Восточной верфи». Мы рассчитываем закончить программу строительства четырех судов в апреле 2023 года», - сказал гендиректор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей БАСАРГИН. Обещанного долго не ждут Юрий Трутнев в ходе церемонии сообщил, что рыбакам, которые заказывают краболовы на дальневосточных верфях, будут субсидироваться 20% стоимости судна. «По поручению президента РФ Владимира Путина разработан закон «квоты в обмен на инвестиции». Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того, чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению президента правительством разрабатывается механизм предоставления субсидий», - сказал он. Чуть ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ заявил, что Минпромторг пока задерживает выход проекта постановления о предоставлении государственных субсидий на строительство судов-краболовов на верфях Дальнего Востока. «В августе вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей ГОРДЕЕВ обратились с докладной запиской к президенту РФ (о субсидировании дальневосточных верфей – Прим. автора). Есть поручение президента, но мы пока не видим даже на этапе публичного обсуждения проекта постановления Минпромторга, которое устанавливает порядок и процедуру перечисления субсидий для заказчиков. Пока нам не очень понятно, каков будет этот механизм, учитывая то, насколько сложно идет согласование таких документов в Минпромторге. Не хотелось, чтобы затяжка была в течение всего следующего года», - сказал г-н Зверев. По его словам, Трутнев поддерживает схему, при которой субсидия будет предоставляться не судостроительному предприятию, а заказчику конкретного судна-краболова. «Мы знаем, что принципиальная позиция Юрия Петровича (Трутнева - ИФ) заключается в том, чтобы получателями этих субсидий, объем которых пока установлен на уровне 10 млрд рублей, должны быть заказчики (судов). То есть не судостроительные, а рыбацкие предприятия. Но это общая идея. Сам проект постановления, который предусматривает порядок перечисления этой субсидии, виды работ, на которые она будет зачисляться, пока не озвучен. Мы предполагаем, что эта субсидия будет рассчитываться, возможно, из какой-то потолочной цены. То есть будет установлен размер средней стоимости (строящегося - ИФ) судна, выше которой субсидия не будет рассчитываться», - отметил глава ВАРПЭ. Разработке предложения предшествовало совещание по вопросу развития судостроения в ДФО, которое в конце сентября провел вице-премьер Трутнев на территории Хабаровского судостроительного завода. На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, предоставление субсидирования при строительстве краболовного флота. Также судостроительные компании попросили разработать механизм компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников. Сроки и качество Обращаясь к работникам «Восточной верфи», вице-премьер отметил важность качественного строительства судов и соблюдения сроков. Гендиректор АО «Восточная верфь» Олег СИДЕНКО подтвердил, что судостроительное предприятие сегодня обладает всеми необходимыми цехами для выполнения полного цикла работ по постройке кораблей и судов. Технические возможности верфи позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 4 тыс. тонн. В октябре 2019 года входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17,894 млрд рублей. Всего на «Восточной верфи» для группы будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна-процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство четырех краболовов уже заключен. Кто в очереди Сахалинская компания «Островной-краб» (проект приморской УК «Дальневосточный рыбак» планирует построить два судна-краболова в рамках государственной программы «квоты добычи крабов в инвестиционных целях». «Краболовы будут использоваться для промысла и доставки живых крабов. Длина судов составит от 50,5 до 63 м, они смогут ходить в рейсы до 45 суток. Объем инвестиций в проект составит 13,16 млрд рублей, из которых 10,36 млрд рублей - цена аукциона, 2,8 млрд рублей - строительство судов», - сказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ. «Вопрос, где будут закладываться краболовы для компании «Островной-краб», находится на стадии проработки, но отмечу, что рассматриваются в том числе и дальневосточные верфи», - сказал гендиректор ООО «Островной-краб» Михаил ЗАЙЦЕВ. АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) рассчитывает на строительство на своих верфях максимум 10 краболовных судов, сообщил президент компании Алексей РАХМАНОВ. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

