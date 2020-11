Все внимание - к температуре

Приморье начинает отопительный сезон 2019-2020 в полной готовности

Приморье начинает отопительный сезон 2019-2020 в полной готовности Похолодание, которое пришло в Приморье на этих выходных, наверняка сдвинет сроки начала отопительного сезона в отдельных муниципалитетах. Первыми, еще в конце сентября, к теплу подключились социальные учреждения Тернейского района. А в крупных городах региона на финише межотопительного периода завершаются масштабные ремонтные работы на сетях. К середине сентября на котельных Приморья был сформирован необходимый для начала отопительного сезона запас топлива: запасы мазута составили 112% от норматива, дизельного топлива – 102%, угля – 77%. По информации профильного департамента администрации Приморья, в регионе к зиме подготовлено более 800 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объекта и более 12 тысяч жилых домов. Кроме того, в 2019 году в Приморье было смонтировано несколько десятков новых, экономически эффективных модульных котельных – их модернизация является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Досье "Золотого Рога": Отопительный сезон в том или ином муниципальном образовании начинается на основании постановления главы – после того, как среднесуточная уличная температура на протяжении пяти суток составляет не более 8 градусов Цельсия. Как правило, первыми к теплу подключают социальные объекты – учреждения образования и здравоохранения; а затем тепло подается в жилые дома. Согласно действующим нормативам, в холодное время года при работающем отоплении температура в жилом помещении не должна быть меньше 18 градусов тепла, а в угловых комнатах – не меньше 20 градусов. Отключать отопление в жилом помещении разрешается в общей сложности не более чем на 24 часа в течение месяца. Топливо закупили заранее Краевым предприятием «Примтеплоэнерго» в рамках ремонтной программы 2019 года была проведена замена 60 котлов, 212 единиц насосного оборудования, 52 единиц тягодутьевого оборудования, 19 теплообменников, свыше 10 тысяч единиц запорной арматуры. Заменено 35,2 км тепловых сетей, восстановлена изоляция на 38,7 км тепловых сетей. Общая стоимость ремонтной программы КГУП по ремонту объектов и подготовке к предстоящему отопительному сезону составила 706 млн рублей. К началу отопительного периода «Примтеплоэнерго» сформировало необходимые нормативные запасы топлива, которые обеспечат работу котельных предприятия сроком на 30-45 дней. При этом дизельные электростанции в труднодоступных населенных пунктах Тернейского района уже в сентябре были обеспечены дизтопливом практически до конца отопительного сезона. Поставки по заключенным договорам продолжаются: на весь отопительный сезон предприятию потребуется 238 тыс. тонн мазута, 700 тыс. тонн угля и 4 тыс. тонн дизельного топлива. Отметим, что в этом году «Примтеплоэнерго» уже в мае-июне заключило контракты на поставку мазута, необходимого для начала отопительного сезона. Важно, что правительством России было принято решение об утверждении ПАО «НК Роснефть» как единственного поставщика мазута для главной теплоснабжающей организации региона, КГУП «Примтеплоэнерго», на период до 2021 года. Это позволит обеспечить устойчивую поставку жидкого топлива по фиксированной цене на котельные КГУП. На особом контроле у региональных властей находилась подготовка к отопительному сезону и его прохождение на территории военных городков, в которых расположено 456 многоквартирных домов и 92 котельных. Для этого налажено взаимодействие с руководством специализированных предприятий – информация об их подготовке к осенне-зимнему периоду и возникающих проблемных вопросах поступает в департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края. Кроме того, администрацией Приморья были предприняты все возможные меры для решения вопросов погашения задолженности предприятий коммунального комплекса края. Лучше летом – в пробках, чем зимой – без тепла Более 90% жилых домов Владивостока были подготовлены к зиме еще к середине сентября. К 11 сентября из 3271 многоквартирного дома промывка систем отопления была выполнена в 2944. Тогда же были сформированы нормативные запасы топлива, в том числе и на островных территориях. В настоящее время в столице Приморья близятся к завершению начатые в межотопительный период масштабные работы по замене ветхих участков теплотрасс, призванные избежать аварий в зимний период. В 2019 году бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) уже провели или проводят мероприятия по замене свыше 10 км изношенных теплотрасс. Значительный объем работ был выполнен в районе проспекта 100 лет Владивостоку и стадиона «Строитель», а также улицы Руднева, где была проведена реконструкция теплотрассы с полной заменой трубопровода и лотков. Работы по капитальному ремонту теплотрассы на улице Успенского провели специалисты КГУП «Примтеплоэнерго». В сентябре приморский филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания» приступил к заключительному этапу ремонта теплосетей на участках по адресам: ул. Пушкинская, 6-7; ул. Уткинская, 9 – ул. Нерчинская, 2; ул. Тигровая, 23в – ул. Тигровая, 29 и Светланская (сквер Дружбы напротив стадиона «Авангард»). Здесь проводится капитальный ремонт магистральных участков с полным перевооружением теплотрассы. Поскольку работы потребовали частичного перекрытия автодорог, центральная часть Владивостока все последние недели то и дело скована пробками. Полностью завершить все ремонтные мероприятия предполагается к 15-20 октября. Наиболее масштабные работы ведутся в эти дни на улице Светланской в районе стадиона «Авангард». Во время капитального ремонта теплосети здесь действует частичное ограничение движения и парковки автотранспорта, отключены от услуги горячего водоснабжения 65 жилых домов. Перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем. Кроме того, в настоящее время работы по перекладке теплотрасс продолжаются на улицах Станюковича, Пушкинской, Гульбиновича и ряде других адресов. Ранее участок теплотрассы был заменен на улице Хабаровской, где работниками МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» также были перенесены с пешеходных зон опоры освещения. Как отмечают специалисты данных организаций, большой объем ремонтных работ в 2019 году связан с высоким износом теплоснабжающего трубопровода, который на отдельных участках теплосетей достигает 90%. Уссурийск принимает газ Во втором по величине городе Приморья, Уссурийске, главной особенностью предстоящего отопительного сезона станет переход на использование в качестве топлива для городских котельных природного газа. Газификация первых пяти котельных была завершена летом: для перевода на голубое топливо реконструировали котельные № 13, 24, 27, 40 и 66. Кроме того, к ним проложили более 20 км распределительных сетей. Через несколько недель новая инфраструктура должна обеспечить теплом жилой сектор и производственные предприятия Уссурийска. При этом на всех пяти муниципальных котельных после замены оборудования предусмотрены два варианта работы горелок: по использованию сжиженного природного газа и по мазутной схеме. Пусконаладочные испытания начнутся при поступлении природного газа в газотранспортную сеть Уссурийска. Переход на энергетически безопасный природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания. Кроме того, в этом году должна решиться проблема с подключением к газопроводу нового городского микрорайона «Радужный». Здесь на отопление природным газом будут переведены 13 многоквартирных домов – всего 387 квартир. По информации администрации УГО договор на технологическое присоединение микрорайона «Радужный» к природному газу был заключен с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в счет средств, полученных от спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа. Сейчас прорабатывается вопрос по заключению договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в микрорайоне. По мнению губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, необходимо и дальше увеличивать число коммунальных объектов, работающих на газе. - Есть соответствующие договоренности с «Газпромом», разработана дорожная карта, и здесь необходима слаженная работа местных администраций, наших департаментов для того, чтобы газифицировать объекты коммунальной инфраструктуры, – подчеркнул Олег Кожемяко на одном из недавних совещаний, поручив тщательно проконтролировать процесс ввода в эксплуатацию нового газового оборудования. ВАЖНО В 2020 году в Уссурийске планируется начать строительство газопровода, ведущего от газораспределительной станции к котельной №5. Это самый крупный объект энергетики в городе, который обеспечивает теплом и горячим водоснабжением половину населения, а также крупные учреждения и предприятия Уссурийска. В настоящее время ведутся проектные работы по переводу этой котельной на природный газ. На фото: Ремонтные работы на улицах Владивостока будут продолжаться до холодов. Фото Виктора Кудинова Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

