Кризис в морских портах Приморья помог Россельхознадзору оптимизировать свою работу

Кризис в морских портах Приморья помог Россельхознадзору оптимизировать свою работу
Кризис в морских портах Приморья помог Россельхознадзору оптимизировать свою работу
Сегодня, 16:16БизнесФото: pxhere.com
Теперь у предпринимателей нет нужды полностью выгружать грузы с судна на берег, чтобы Россельхознадзор мог провести досмотр. Несколько дней сократились до получаса.

Инспекторы досматривают груз прямо на борту судна. Это называется «упрощенный режим досмотра». Из-за перегруженности портов Приморья, местному управлению Россельхознадзора пришлось пойти на уступки, сообщает «Вести:Приморье»

«По завершению физического контроля происходит оформление рыбной продукции без ожидания полной выгрузки трюмной партии с борта судна на берег. Что сокращает время оформления продукции в 2-3 раза. Если раньше на оформление партии уходило до 2-3 дня, то сейчас — от получаса», — рассказал инспектор отдела ветконтроля на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области Сергей Зарытов.

Такой подход к работе существенно экономит не только время, но деньги предпринимателей.

В период с октября по ноябрь 2021 года приморские инспекторы Россельхознадзора провели досмотр более полумиллиона тонн рыбной продукции. Почти 50% работ провели в упрощенном режиме.

Часть продукции досматривали прямо на борту судна, а часть на сторонних холодильниках — в местах ее дальнейшего хранения.

Специалисты прогнозируют, что коллапс в приморских портах продлится до февраля 2022 года. Потом в Китае начнутся длинные новогодние праздники и портовики получат шанс стабилизировать ситуацию.

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торговляморские портыКитайпортПриморьеРоссельхознадзор
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