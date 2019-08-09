В Приморье обустройство маршрута на популярном у туристов острове начнётся уже в этом году

«После посещения таких мест в очередной раз убеждаешься, насколько уникален наш край и город. Люди должны видеть эти природные красоты, это наше богатство, – поделился Олег Гуменюк. – И мы со стороны администрации должны сделать всё, чтобы этот отдых был комфортным и безопасным. Такие места – это лицо Владивостока. Поэтому мы доведём работу по обустройству туристических маршрутов на островах до конца. В этом году будет положено начало, в следующем – будем закладывать на эти цели финансирование в городском бюджете и заручаться поддержкой краевой администрации».