Асфальт по осени считают

Во Владивостоке продолжаются масштабные работы по благоустройству города Сентябрь стал месяцем активной работы городских властей по благоустройству и ремонту дорог. Это связано еще и с тем, что наконец-то установились погожие дни - после затянувшихся в августе ливней. Часть дорог ремонтируют комплексно - с полной заменой покрытия на проезжей части и тротуарах, ремонтом лестниц, подпорных стен и другой инфраструктуры, на других ведут восстановительный ремонт поврежденных участков. При этом капитальный ремонт на многих дорогах - уже в высокой степени готовности. На улице Капитана Шефнера приступили к бетонированию самого крутого спуска. Часть дороги с наибольшим уклоном будет сделана из бетона, другие участки заасфальтируют. Кстати, такой масштабный ремонт одной из самых востребованных дорог в городе ведется впервые за последние несколько десятков лет. Продолжаются работы и по строительству нового надземного пешеходного перехода в районе улицы Олега Кошевого. После завершения монтажа лестничных маршей начнется монтаж пролетной балки. Новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. Переход будет комфортным и для маломобильных граждан – тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты. На Русском острове подрядчики готовят основания для монтажа новых остановочных павильонов. Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК поставил задачу не только постоянно поддерживать в хорошем состоянии грунтовые участки дорог, но и провести асфальтирование на трех дорогах в Поспелово, Парисе и на улице Экипажной, а также установить новые остановочные павильоны. Продолжается благоустройство скверов и создание новых пешеходных зон. Лавочки, газон и место для стоянки автотранспорта появились на улице Добровольского. Здесь по распоряжению мэра подрядчики провели работы по благоустройству одной из самых живописных и любимых жителями и гостями Владивостока видовой площадки. Завершается благоустройство сквера на Енисейской, начались ремонтные работы в Детском парке на Черемуховой, ремонт ожидает сквер на Невельского. В сквере установят новые лавочки, урны, оборудуют площадку для детей, построят амфитеатр и озеленят территорию. В ежедневном режиме дорожные службы Владивостока приводят в порядок подземные переходы. Бригады рабочих убирают мусор, очищают стены от разноцветных рекламных объявлений и граффити. А бригады городских озеленителей скашивают траву, наводят порядок на клумбах, в цветниках, парках и скверах, на откосах, вдоль дорог и пешеходных зон, ведут формовочную обрезку деревьев и кустарников и другие работы по наведению чистоты и порядка. Напомним, что 27 сентября во Владивостоке стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Принять участие в уборке краевого центра могут все желающие. Как сообщили в административно-территориальном управлении (АТУ) Ленинского района, в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города к этой работе подключились и предприниматели, арендующие торговые помещения. «Надеемся, что владивостокцы примут участие в осенней уборке любимого города, - подчеркнул глава Владивостока. - Это новая для нас практика, но мы планируем сделать ее постоянной. В зиму город должен войти чистым и ухоженным». На фото: На некоторых участках дорог работы не останавливаются даже ночью. Фото vlc.ru Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

