«Ростелеком-Солар»: в ДФО в прошлом году было выявлено 184 тысячи кибератак

«Ростелеком-Солар», дочерняя компания ПАО «Ростелеком», открыла в Самаре центр экспертизы по сервисам кибербезопасности Solar MSS. Центр будет обеспечивать киберзащиту госорганизаций, а также крупного и среднего бизнеса в различных регионах страны.

Среди ключевых заказчиков Solar MSS — региональные госорганы, банки, торговля, промышленность, энергетика, транспорт, логистика, учреждения образования и здравоохранения и др. Перевод экспертизы в регион позволил без потери качества сформировать оптимальный подход к ценообразованию услуги. Теперь сервисы Solar MSS стали доступнее для более широкого круга компаний, в том числе для тех, которые некоторое время назад не могли позволить себе высокопрофессиональную защиту от атак. При этом по сравнению с проектами классической закупки и внедрения тех же технологий сервисная модель не только избавляет компании от крупных капитальных затрат на старте, но и обеспечивает экономию в среднем порядка 40% на горизонте пяти лет. По словам вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, если не каждая вторая, то каждая третья организация из сегмента среднего бизнеса сталкивались с киберинцидентами в 2020 году. Но из-за бюджетного и кадрового дефицита им не удавалось обеспечить полноценную защиту. Существующие на рынке сервисные предложения, как правило, представляют собой набор разрозненных технологий без аналитического сопровождения. Такой подход не решает проблемы компаний и фактически оставляет их один на один с атаками-пандемиями и сложными угрозами, с которыми сегодня сталкивается даже средний бизнес и небольшие региональные государственные организации. Ключевым преимуществом Solar MSS для заказчиков является подход, ориентированный на решение комплексной организации в сфере кибербезопасности, а не на точечное предоставление технологий. Заказчики получают киберзащиту бизнес-активов силами внешней экспертной команды через «единое окно» взаимодействия, а также могут легко контролировать и оценивать эффективность сервисов. Политики безопасности различных технологий защиты синхронизируются за счет взаимоувязанности этих технологий, а в личном кабинете пользователя формируются аналитические отчеты для оценки качества комплексной защиты от угроз. — Главная ценность, которую получает заказчик — это круглосуточная киберзащита не конкретных объектов, а бизнес-активов целиком. Она достигается за счет экспертизы крупнейшего сервис-провайдера, которую практически невозможно вырастить внутри компании, если ее основная деятельность не связана с ИБ, — отметил директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «Ростелеком-Солар» Константин Каманин. — Поддержку сервисов Solar MSS обеспечивает выделенная региональная команда экспертов с профильной специализацией. При этом экосистема постоянно развивается с учетом возникающих новых киберугроз: мы регулярно тестируем в нашей лаборатории современные технологии и прорабатываем новые решения для заказчиков. Согласно данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC за 2020 год, чаще всего они связаны с распространением вредоносного ПО (в т. ч. вирусов-шифровальщиков) и использованием веб-уязвимостей. В Дальневосточном федеральном округе в прошлом году было выявлено 184 тысячи кибератак. Из них 28% — это распространение вредоносного ПО, 42% — атаки на веб-приложения, 8% — DDoS-атаки. Благодаря изменениям в технологической составляющей платформы Solar MSS сократились сроки доставки сервисов. Сегодня 70% из них доступны бесконтактно (из облака) и подключаются за 2-3 дня, что позволяет реализовать защиту даже во время развивающейся атаки. Для решений по защите периметра, которые требуют установки устройств на площадке заказчика, скорость подключения выросла более чем в два раза за счет увеличения количества складов с оборудованием и существенной автоматизации процесса развертывания. При этом количество схем подключения подобных сервисов увеличилось до 20 возможных вариантов, что позволяет бесшовно интегрировать их фактически в любую инфраструктуру заказчика. Кроме того, обновленная сетевая архитектура Solar MSS теперь дает возможность подключать решения любых вендоров, а значит, снизить риски, связанные с санкциями.

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