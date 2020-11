Популяция летних лососей в бассейне Амура подорвана окончательно

Необходимо введение запрета на промышленный лов лососей в реке Амур на ближайшие 5-8 лет - эксперт

Необходимо введение запрета на промышленный лов лососей в реке Амур на ближайшие 5-8 лет - эксперт Завершилась серия экспедиций, организованных Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и WWF России для выяснения заполняемости основных нерестилищ летней кеты и горбуши и осуществления общественного контроля за ходом летней путины на Амуре. В последние годы численность приходящих в притоки Амура на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается. Эта тема регулярно обсуждается в социальных сетях и средствах массовой информации. Существует несколько факторов, которые могут быть причиной отсутствия рыбы на нерестилищах и истощения рыбных запасов. Например, если прогноз по объёмам кеты и горбуши завышен, то рыбаки, законно выбравшие свою квоту в низовьях, могут оставить нерестилища пустыми. Чтобы не допускать чрезмерного вылова, разумным было бы посмотреть, заполнены ли реально нерестилища лососевыми после лова в низовьях. Полученные данные можно использовать для формирования квот (норм) на вылов лососевых в Амуре, которые в этом случае будут просчитаны, исходя из числа реально отнерестившихся лососей в притоках. «В бассейн Амура заходят на нерест две группировки кеты, которые принято называть расами. Это летняя и осенняя кета. У них разные сроки хода. Летняя заходит в Амур в июне-июле и нерестится в августе. Осенняя кета заходит в Амур в августе-сентябре, а нерестится с середины сентября по ноябрь. Государственное регулирование много лет не учитывало отнерестившихся рыб на нерестилищах. При поддержке WWF России в бассейне Амура с прошлого года отрабатывается система общественного мониторинга, в которой принимают участие предварительно обученные представители коренных малочисленных народов. Осенью 2018 года бригады добровольцев впервые обследовали нерестилища осенней кеты на основных нерестовых притоках Амура – Амгуни, Анюе, Тунгуске. В этом году общественники охватили обследованиями также нерестилища летней кеты и горбуши в трех районах Хабаровского края», – комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России. Сначала, в конце июля - начале августа, представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края побывали в низовьях Амура для оценки ситуации на реке и в лимане Амура в летнюю путину 2019 года в условиях запрета промышленного лова. Они организовали несколько сплавов в акватории напротив города Николаевск-на-Амуре и подтвердили соблюдение запрета на промышленный лов летней кеты. Впервые за многие годы в дни летней путины Амур был свободен от стационарных орудий лова, промышленное рыболовство не велось. Далее, в конце августа, общественники отправились к нерестилищам, чтобы в конце нерестового хода оценить заход кеты летней на нерестилища в условиях запрета промышленного рыболовства. «Рыбы очень мало, можно сказать, что её не было, особенно горбуши. Возможно, что популяция летних лососей в этих реках подорвана окончательно. В этом году наш общественный мониторинг совершенно точно показал, что необходимо ввести запрет на ведение промышленного лова летних лососей в реке Амур как минимум на ближайшие 5-8 лет, при этом поддерживать проведение мониторинга численности летней кеты и горбуши на нерестилищах. В последующие годы мы хотели бы продолжить эту работу, которая показывает реальный уровень воспроизводства амурских лососей», — комментирует Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. В конце нерестового хода был произведен полевой сбор данных о заполнении нерестилищ летней кеты и горбуши в двух районах Хабаровского края. Выше города Николаевск-на-Амуре были обследованы нерестовые реки Ема, Вайда, Первая Вайда и Вторая Вайда в Николаевском районе. Производители летней кеты или горбуши ни в одной реке не обнаружены, ставных сетей по берегам тоже замечено не было. Далее было проведено обследование главного нерестового притока Амура - Амгуни и ее притоков: Димитин, Омельдин, Нижний Горбыляк в районе им. Полины Осипенко. В ходе экспедиции выявлено, что заход в реки летней кеты на нерестилища катастрофически мал: удалось зафиксировать лишь один экземпляр отнерестившейся кеты и два экземпляра рыбы, подымающейся на нерест. Были обследованы также нерестовые реки Ульчского района: Правая Пушю, Гера, Татарка и река Таракановка Николаевского района. Лососей, зашедших на нерест, в этих реках не обнаружено. Значительное количество рек, ранее считавшихся нерестовыми, подверглись мощному антропогенному воздействию в связи вырубкой лесов, строительством автомобильных дорог. Обследование правых притоков Амура Хилки, Геры в Ульчском районе показало, что все условия для воссоздания популяции есть, но нерестящейся рыбы не было обнаружено. В реке Гера, которая расположена близко к селу Нижняя Гавань, была обнаружена ставная сеть, в которую попалась одна кетина. «Летняя путина в Хабаровском крае показала, что сложности с заполнением нерестилищ действительно есть. Возникли трудности у предприятий, которые занимаются ловом рыбы — таких больших уловов, как раньше, уже нет. Поэтому тем более важно ограничение выловов летней кеты, для того чтобы сохранить рыбохозяйственную отрасль как таковую. По сути мы рубим сук, на котором сидим. Если сейчас дать возможность предприятиям выловить столько, сколько они хотят, в последующие годы мы можем получить минимальные возвраты. Будут подорваны природные экосистемы, которые составляют основу экономики рыбной отрасли», — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. Еще один существенный фактор, способствующий сокращению рыбы на нерестилищах, — браконьерство, поскольку это дополнительная нагрузка на запас лососевых рыб. Во время проведения общественного мониторинга на притоках Амура был осуществлен контроль за ведением браконьерского лова. В ходе экспедиции на реке Амгунь лица, ведущие лов рыбы в период ведения мониторинга с 18 по 21 августа, на реке отсутствовали, браконьерские орудия лова был замечены только в одном месте. В Ульчском районе в Ухтинской протоке, несмотря на то, что лов выше Амгуни запрещен, ловили кету, о чем члены экспедиции уведомили Амурское территориальное управление Росрыболовства. «Близится время проведения экспедиции для обследования нерестилищ осенней кеты, куда уже собираются наши добровольцы. Полагаю, как и в прошлом году, достаточного заполнения нерестилищ мы не увидим. Из-за небольшого подхода рыбы, в разгар путины на Амуре пришлось ввести временный запрет на промышленный лов осенней кеты. В осеннюю путину из 13 тысяч тонн осенней кеты, разрешенных к вылову в Хабаровском крае, рыбаки смогли добыть только 7,6 тысяч тонн. Есть вероятность, что при сохранении прежних тенденций в недалеком будущем нас ожидает постоянный запрет на лов не только летней, но и осенней кеты. Для стабилизации ситуации с лососевыми на Амуре необходимо ввести обязательную практику учета реального заполнения нерестилищ после лова», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, координатор мероприятий Года лосося-2019 в бассейне Амура. Сохранение рыбных запасов реки Амур — основная задача устойчивого управления рыболовством. Как и любая хозяйственная отрасль, рыболовство должно быть научно обоснованным и должно обеспечивать сохранение экологических и социальных функций. (Полный текст позиции WWF по вопросу сохранения лососевых на Амуре см. по ссылке) На фото: Александр Антонов, ведущий научный сотрудник ИВИЭП ДВО РАН обследует нерестилище. Фото Александра Фроленка

