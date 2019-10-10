Tele2 запускает облачные игры на 5G

«После запуска пилотной сети 5G нам часто приходится отвечать на вопрос о том, что технология даст обычным пользователям. Представленный в нашем салоне сценарий – это реальная возможность для абонента ощутить все ее плюсы. Мы приглашаем геймеров оценить разницу в качестве картинки и управляемости игры при подключении к 4G и 5G. Облачные сервисы и технология 5G создают идеальную пользовательскую комбинацию. После массового распространения сетей 5G в стране абоненты смогут запускать самые требовательные игры через стриминг на устройстве любой мощности, в любом удобном месте – в поездке на такси, в парке или за столиком кафе. Мы находимся в постоянном диалоге с лидерами рынка игр и готовы обновлять наш 5G Hub лучшими решениями для геймеров».