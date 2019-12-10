Приморцам напомнили, куда жаловаться на плохое качество телесигнала

Приморцам напомнили, куда жаловаться на плохое качество телесигнала

10 декабря 2019, 10:43
Бизнес
Роскомнадзор осуществляет мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания на территории Российской Федерации

Роскомнадзор осуществляет мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания на территории Российской Федерации. На сегодняшний день на цифровое вещание перешли все 85 субъектов страны. При поступлении обращений, связанных с качеством сигнала, от граждан через электронную приемную Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/), специалисты ведомства дают рекомендации по улучшению качества приема телевизионных сигналов, в том числе с привлечением специализированных организаций, оказывающих услуги по установке, обслуживанию и ремонту антенн, распределительных кабельных систем для индивидуального, коллективного приема эфирного телевидения. Также работает горячая линия ФГУП «РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консультанты расскажут вам как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения (звонок по России бесплатный). Согласно статистике Ситуационного центра Роскомнадзора, для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тыс. цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тыс. и составило около 8,8 тыс. единиц на начало декабря. На фото: На сегодняшний день на цифровое вещание перешли все 85 субъектов страны. Фото из архива Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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