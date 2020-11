Роботы приставов чуть не парализовали Росреестр

В течение сентября-ноября по всей России отмечены сбои в системе выдачи сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

В течение сентября-ноября по всей России отмечены сбои в системе выдачи сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) В итоге это привело к однодневной остановке процесса обработки заявок на кадастровый учет и регистрацию прав собственности, по состоянию на конец ноября запросы вместо обычных 1-2 суток в последнее время обрабатываются по 4-5 суток после пребывания в очереди. Росреестр обвинил во всем рост запросов от роботов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Перегрузка систем сайта вызвана в первую очередь роботами ФССП с количеством запросов более 67 млн в октябре (около 40% всех запросов). Приостановлен прием запросов сведений от ФССП. Также значительную нагрузку на системы ведомства оказали запросы с сайтов-перепродавцов сведений из реестра недвижимости», - поясняет Росреестр. Для борьбы с перегрузкой ведомство запланировало работы по переносу и распределению базы данных на новых мощностях, что позволит существенно увеличить скорость обработки запросов. Перенос базы был запланирован на выходные дни с 30 ноября по 1 декабря. Ранее правительство РФ разрабатывало законопроект, предусматривающий административную ответственность за создание и использование «сайтов-двойников» Росреестра, предоставляющих сведения ЕГРН. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

