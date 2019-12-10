Роботы приставов чуть не парализовали Росреестр

В итоге это привело к однодневной остановке процесса обработки заявок на кадастровый учет и регистрацию прав собственности, по состоянию на конец ноября запросы вместо обычных 1-2 суток в последнее время обрабатываются по 4-5 суток после пребывания в очереди.