Роботы приставов чуть не парализовали Росреестр

Роботы приставов чуть не парализовали Росреестр
Новость

10 декабря 2019, 12:00
В течение сентября-ноября по всей России отмечены сбои в системе выдачи сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

В течение сентября-ноября по всей России отмечены сбои в системе выдачи сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

В итоге это привело к однодневной остановке процесса обработки заявок на кадастровый учет и регистрацию прав собственности, по состоянию на конец ноября запросы вместо обычных 1-2 суток в последнее время обрабатываются по 4-5 суток после пребывания в очереди.

Росреестр обвинил во всем рост запросов от роботов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Перегрузка систем сайта вызвана в первую очередь роботами ФССП с количеством запросов более 67 млн в октябре (около 40% всех запросов). Приостановлен прием запросов сведений от ФССП. Также значительную нагрузку на системы ведомства оказали запросы с сайтов-перепродавцов сведений из реестра недвижимости», - поясняет Росреестр.

Для борьбы с перегрузкой ведомство запланировало работы по переносу и распределению базы данных на новых мощностях, что позволит существенно увеличить скорость обработки запросов. Перенос базы был запланирован на выходные дни с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее правительство РФ разрабатывало законопроект, предусматривающий административную ответственность за создание и использование «сайтов-двойников» Росреестра, предоставляющих сведения ЕГРН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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