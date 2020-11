Японская компания Pegas-HC LLC построит во Владивостоке "умный" бизнес-центр

В настоящее время подбирается приемлемый земельный участок для размещения сооружения

В настоящее время подбирается приемлемый земельный участок для размещения сооружения Во Владивостоке японская компания Pegas-HC LLC построит бизнес-центр с использованием современных технологий «умное здание». Проекту окажет содействие Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение компания и Агентство заключили в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока в Москве». Как уточнил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, в здании будет использована системы умной парковки и сейсмоизоляции фундамента, технологии солнечной энергогенерации и энергосбережения (генерирование электроэнергии с использованием солнечных панелей, озеленение стен и крыши, раздельный сбор бытового мусора и другие передовые японские технологии). Указанный пилотный проект может быть реализован с помощью режима свободного порта Владивосток и представляет интерес как модель применения инновационных технологий в строительстве для локализации в других регионах ДФО. Самое важное сейчас – подобрать с помощью администрации Приморского края и Владивостока приемлемый земельный участок для размещения бизнес-центра. Напомним, в начале ноября проект по строительству административного здания был представлен администрации Приморского края и мэрии Владивостока в рамках обсуждения реализации мастер-плана развития города, созданного японской инжиниринговой компанией «Никкен Секкей». Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter