Японская компания Pegas-HC LLC построит во Владивостоке "умный" бизнес-центр

Как уточнил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, в здании будет использована системы умной парковки и сейсмоизоляции фундамента, технологии солнечной энергогенерации и энергосбережения (генерирование электроэнергии с использованием солнечных панелей, озеленение стен и крыши, раздельный сбор бытового мусора и другие передовые японские технологии). Указанный пилотный проект может быть реализован с помощью режима свободного порта Владивосток и представляет интерес как модель применения инновационных технологий в строительстве для локализации в других регионах ДФО. Самое важное сейчас – подобрать с помощью администрации Приморского края и Владивостока приемлемый земельный участок для размещения бизнес-центра.