Экс-губернатор Приморья намерен стать резидентом ТОР «Надеждинская»

Экс-губернатор Приморья намерен стать резидентом ТОР «Надеждинская»
Экс-губернатор Приморья намерен стать резидентом ТОР «Надеждинская»
Вчера, 15:52БизнесФото: 1mediainvest.ru
Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем более 10 лет, оставив пост губернатора в феврале 2012 года, остался в регионе в качестве бизнесмена и с тех пор продолжает инвестировать капитал в некогда подведомственные ему территории.

Недавно, как сообщают региональные СМИ, он создал ООО «Тигр-фабрика». Основной вид деятельности новой компании — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Также ООО может заниматься строительством жилых и нежилых зданий, складированием, хранением, обработкой и перевозкой грузов.

По сообщениям ряда СМИ, ООО «Тигр-фабрика» стало резидентом территории опережающего развития в Надеждинском районе. Но предприятие пока только располагается на территории ТОР «Надеждинская», хотя и, как сообщил источник, близкий к Корпорации развития Дальнего Востока, собственники ООО «Тигр-фабрика» действительно планируют подать заявку на включение в перечень резидентов первой в Приморском крае ТОР.

ООО «Тигр-фабрика» вписано в Единый государственный реестр юридических лиц прямо перед новым годом. Датой внесения информации в реестр указано 27 декабря 2021-го. Практически полноправным владельцем уставного капитала в 99% от 10 тыс. руб. стало ООО «Инвестиционная компания «Смарт», зарегистрированное во Владивостоке.1% — в собственности генерального директора новой компании Максима Грачёва. Он руководит ещё четырьмя компаниями с регистрацией во Владивостоке и одной — на Сахалине.

Однако конечным собственником новой компании является ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», в числе аффилированных лиц которой числится бывший глава Приморья.

Напомним, что в апреле прошлого года Сергей Дарькин запустил новый проект — магазин-порт «Находка». Кроме флагманского магазина, первым открытого на Серпуховском валу, сейчас в Москве работают ещё шесть фирменных магазинов «Русской рыбной компании» (РРК) — в Медведкове, на Варшавке, на Сходне, на Ленинградском проспекте и возле станции метро «Павелецкой». Судя по информации официального сайта рыбного ретейлера, в ассортименте представлены от 300 до 2,5 тыс. наименований товаров из рыбы и морепродуктов, живой рыбы, устриц, икры и прочих деликатесов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
рыбная продукцияПриморьеСергей Дарькин
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