Билайн запустил 4G в популярных местах отдыха Приморского края

Оператор связи Билайн продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети во Владивостоке и Приморском крае К началу сезона Билайн запустил скоростной мобильный интернет 4G в популярных прибрежных зонах и местах отдыха. Возможность пользоваться всеми преимуществами 4G появилась у жителей и гостей: пгт Преображение, с. Валентин, курортном поселке Горные ключи, а также на острове Русский в районе 8, 24 и 25 корпусов ДВФУ. Александр Тепляков, территориальный управляющий Билайн в Приморском крае: «Для повышения качества мобильной связи на территории России операторы связи ежегодно запускают все больше базовых станций. По итогам 2018 года число базовых станций 4G (LTE) Билайн на территории Приморского края выросло на 27%. Гости перечисленных населенных пунктов могут не беспокоиться о безопасности и прекрасно проводить время на отдыхе. Оборудование базовых станций, устанавливаемых ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн), проходит обязательную сертификацию в соответствии с нормативами, установленными в Российской Федерации, которые полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека. Базовые станции устанавливают в максимально удобных для этого местах, иногда на жилых постройках, для того чтобы обеспечить качество связи и минимизировать излучение от мобильного телефона в момент установления вызова». С начала 2019 года также значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G в г. Уссурийске, г. Дальнегорске, в населенных пунктах численностью до 1000 человек: с. Синий Гай, с. Снегуровка, с. Ширяевка, с. Мономахово и др. Напомним, что ранее весной 2019 года на сетях оператора связи во Владивостоке была запущена технология Massive MIMO, одна из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющая за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов. Билайн развернул технологию Massive MIMO в стандарте LTE-FDD 1800 на территории Дальневосточного Федерального Университета. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

