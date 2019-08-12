Билайн запустил 4G в популярных местах отдыха Приморского края

Александр Тепляков, территориальный управляющий Билайн в Приморском крае: «Для повышения качества мобильной связи на территории России операторы связи ежегодно запускают все больше базовых станций. По итогам 2018 года число базовых станций 4G (LTE) Билайн на территории Приморского края выросло на 27%. Гости перечисленных населенных пунктов могут не беспокоиться о безопасности и прекрасно проводить время на отдыхе. Оборудование базовых станций, устанавливаемых ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн), проходит обязательную сертификацию в соответствии с нормативами, установленными в Российской Федерации, которые полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека. Базовые станции устанавливают в максимально удобных для этого местах, иногда на жилых постройках, для того чтобы обеспечить качество связи и минимизировать излучение от мобильного телефона в момент установления вызова».