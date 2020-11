Во Владивостоке на ВЭФ выпили две тонны березового сока

Удачное месторасположение "Дальневосточной слободы" рядом с лесом и озером позволяет построить туристический кластер

Удачное месторасположение "Дальневосточной слободы" рядом с лесом и озером позволяет построить туристический кластер Получатель дальневосточного гектара Константин Малков угостил посетителей Восточного экономического форума березовым соком и представил свои проекты на площадке "Дальневосточная деревня" выставки "Улица Дальнего Востока" «Для нашей кооперации представить свои проекты и продукцию на ВЭФ – это возможность рассказать о себе, привлечь потребителя и рассказать о преимуществах кооперации на дальневосточных гектарах. Мы привезли на выставку более двух тонн березового сока из урожая этого года, собранного нашей командой всего за 4 дня», – рассказал участник кооперации Константин Малков. Во владении у коллектива «Дальневосточная слобода» находится 47 гектаров земли, на которых находятся засеянное соей поле, березовая роща, свинарник, небольшая пасека и птичья ферма. Проект развивается сразу в нескольких направлениях: пчеловодство, фермерство, растениеводство, туризм и рыбалка. Освоение земли ведется с марта 2018 года. За прошедшее время удалось облагородить территорию, поставить временные жилища и организовать производство березового сока. Кроме того, высажена плантация из пяти тысяч саженцев кедра. «На летнем выпасе у нас вислобрюхие вьетнамские поросята. А еще мы построили птичник, в который заселили фазанов, кур, цесарок и индюков», - добавил Константин. По словам участника кооперации, «Дальневосточная слобода» является не только развитием бизнеса, но и местом для собственного удовольствия и отдыха. Для детей есть возможность познакомиться с животными и попробовать себя в роли фермера. Удачное месторасположение «Дальневосточной слободы» рядом с лесом и озером позволяет построить туристический кластер, включающий в себя рыбалку и знакомство с флорой и фауной Дальнего Востока, что и в дальнейшем планируют сделать участники кооперации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории Дальнего Востока. Участники Восточного экономического форума и посетители «Улицы Дальнего Востока» могут ознакомиться с реализацией программы «Дальневосточный гектар» на площадке АРЧК ДВ и Минвостокразвития России «Дальневосточная деревня». Здесь представлена продукция, произведенная на гектарах, а также можно ознакомиться с реализованными проектами получателей земельных участков. Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter