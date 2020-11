Хабаровский край берет новые кредиты

В ближайщие два года Сбербанк откроет три кредитные линии общим объемом 3 млрд рублей для Хабаровского края

В ближайщие два года Сбербанк откроет три кредитные линии общим объемом 3 млрд рублей для Хабаровского края Правительство Хабаровского края объявило итоги трех аукционов по привлечению невозобновляемых кредитных линий лимитом 1 млрд рублей каждая сроком на 545 дней. Стоимость обслуживания или начальная (максимальная) цена каждой была заявлена в размере 111,9 млн рублей. В двух аукционах Сбербанк конкурировал с Альфа-банком, поэтому в ходе торгов цена была снижена и составила 109,6 млн рублей за одну кредитную линию. В третьем аукционе Сбербанк был единственным участником, и цена контракта осталась неизменной. Таким образом, бюджет Хабаровского края заплатит за заемные деньги 331,1 млн рублей в ближайшие два года. Напомним, в течение нынешнего года правительство Хабарвоского края уже взяло в кредит 7 млрд рублей, и как заявил первый зампред-министр финансов Александр КАЦУБА, планирует кредитоваться дальше. В 2019 г. госдолг региона увеличился с 49 до 52,1 млрд рублей. На 1 января 2020 года, в соответствии с параметрами нового годового бюджета, он вырастет до 56 млрд рублей, а на 1 января 2021 года – до 63 млрд рублей. Еще 4,2 млрд рублей придется заплатить в 2020 году за обслуживание взятых ранее кредитов. Это без учета обслуживания трех новых кредитных линий Сбербанка. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

