Хабаровский край берет новые кредиты

В 2019 г. госдолг региона увеличился с 49 до 52,1 млрд рублей. На 1 января 2020 года, в соответствии с параметрами нового годового бюджета, он вырастет до 56 млрд рублей, а на 1 января 2021 года – до 63 млрд рублей.