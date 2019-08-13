Восточной стивидорной компании - 15 лет

- Меня переполняет чувство гордости за производственные и социальные достижения, которых добился ваш коллектив за эти годы. «Восточная Стивидорная Компания» имеет свой бренд, она давно и хорошо известна в мире. Сюда приходят разные грузы из США, Республики Кореи, Китая и многих других стран. Компания успешно справляется с поставленными производственными задачами, обеспечивая сотрудников достойной зарплатой и социальными гарантиями. Нет претензий у администрации города и по экологической безопасности производства. У нашей молодёжи есть шансы работать в такой престижной компании, правда, устроится сюда непросто. Желаю терминалу увеличения грузопотока, как минимум, в два раза, а коллективу - крепкого здоровья и финансового благополучия, - сказал Борис Иннокентьевич и вручил наиболее отличившимся сотрудникам почётные грамоты главы округа.