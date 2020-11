Восточной стивидорной компании - 15 лет

Стивидоров встречала база отдыха "Жемчужный берег"

Стивидоров встречала база отдыха «Жемчужный берег» В минувшую субботу коллектив находкинской стивидорной компании ООО «Восточная Стивидорная Компания» отметил 15-летие со дня основания компании. На базе отдыха «Жемчужный берег» собрались сотни сотрудников, в честь которых был организован большой праздник. Тропический циклон к этому времени прекратился, стояла безветренная и нежаркая погода. На берегу моря играла весёлая музыка, создавая прекрасное настроение. Художественные номера заслуженного коллектива Приморского края, образцового ансамбля народного танца «Журавушка», танцевально-спортивного клуба «Реверанс», группы «Лик» и выездной процедурной бригады «Кавер-группа», а также незаурядного фокусника, шоу мыльных пузырей, «зеркальных людей» и квинтета саксофонистов Института искусств под управлением Виктора ЗАДКОВА чередовались с поздравлениями представителей органов местной власти и администрации контейнерного терминала. Сотрудники компании, отдыхая за празднично накрытыми столами, наслаждались концертной программой и принимали поздравления. За 15 лет во главе этого коллектива стояли разные люди, и все они - настоящие профессионалы своего дела. Первые годы компанию возглавлял генеральный директор Валерий МЕСТУЛОВ. Во время объединения коллективов «Восточного Международного Контейнерного Сервиса» и «Восточной Стивидорной Компании» у руля ООО «ВСК» находился Всеволод ГОРЯИНОВ. Через самые трудные годы глобального экономического кризиса терминал провёл генеральный директор Джон СКУРТИС. Нынешняя история «Восточной Стивидорной Компании» пишется под руководством управляющего директора Александра ДУДКО. Обращаясь с приветственным словом к коллективу, он сказал: Торжественную церемонию награждения трудового коллектива ООО «ВСК» открыл глава администрации Находки Борис ГЛАДКИХ. - Меня переполняет чувство гордости за производственные и социальные достижения, которых добился ваш коллектив за эти годы. «Восточная Стивидорная Компания» имеет свой бренд, она давно и хорошо известна в мире. Сюда приходят разные грузы из США, Республики Кореи, Китая и многих других стран. Компания успешно справляется с поставленными производственными задачами, обеспечивая сотрудников достойной зарплатой и социальными гарантиями. Нет претензий у администрации города и по экологической безопасности производства. У нашей молодёжи есть шансы работать в такой престижной компании, правда, устроится сюда непросто. Желаю терминалу увеличения грузопотока, как минимум, в два раза, а коллективу - крепкого здоровья и финансового благополучия, - сказал Борис Иннокентьевич и вручил наиболее отличившимся сотрудникам почётные грамоты главы округа. Немало добрых слов в адрес юбиляра произнёс председатель думы Находки Александр КИСЕЛЁВ, поздравив лучших стивидоров почётными грамотами и благодарностями местного законодательного органа. Ряд работников отмечен отраслевыми наградами. Поздравляя с днём рождения терминала, управляющий директор Александр Дудко вручил ведущему специалисту Ольге ГИЛЁВОЙ Почётную грамоту губернатора, несколько человек получили из его рук медаль «Почётный работник ВСК» - высшую награду стивидорной компании. Она была учреждена в коллективе пять лет назад и вручается лучшим сотрудникам. ООО «ВСК» расположена на площади в 77 гектаров и входит в группу Global Ports. Она формирует ускоренные контейнерные поезда в Центральную часть России, СНГ, Европу и страны АТР. Вместимость трёх железнодорожных фронтов – около 270 условных вагонов. На её причалах обрабатываются суда различного типа, включая класса Panamax и Post-Panamax судоходных линий Maersk, CMA-CGM, FESCO, APL, Sinokor, Hyundai, направлением в Китай, Южную Корею, Японию, США, Австралию, Канаду и Латинскую Америку. Всего же здесь работает девять внешнеторговых линий. Каботажное направление оперируется компаниями «Камчатка Лайнс», Сахалинское морское пароходство, ФИТ, «Гарант-Интермодал» и включает шесть линий. ООО «ВСК» - ключевое звено международного транспортного коридора «Приморье-1», подтвердившее способность обеспечить оперативную обработку, хранение и отправку грузов по данному направлению на регулярной основе. В составе компании работает терминал по перевалке каменного угля. По заключению Росприроднадзора его деятельность признана соответствующей всем экологическим требованиям и направлена на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Здесь реализуется комплекс природоохранных мер по обеспечению благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения Находки, постоянно проводится озеленение территории терминала и микрорайона Врангель. В настоящее время созданный ООО «ВСК» Фонд поддержки общественных инициатив «Атмосфера» ведёт строительство экологического сквера в микрорайоне Врангель, открытие которого запланировано на октябрь текущего года. ООО «ВСК» – терминал высокой социальной ответственности. Для сохранения здоровья работников ежегодно проводится квалифицированный медицинский осмотр, круглый год они имеют возможность санаторно-курортного лечения. Порядка 400 детей сотрудников свои летние каникулы проводят в оздоровительных и спортивных лагерях Приморья. Терминал материально поддерживает детские и юношеские спортивные команды, танцевальные и творческие коллективы. Так, спортивная команда компании участвует в городских олимпиадах и соревнованиях, в нынешнем году она впервые прошла региональный этап «Гонки Героев». Одним словом, сотрудники терминала и их дети в этой суровой жизни не оставлены на произвол судьбы. - С каким настроением встречаете юбилей компании? – интересуюсь у Ольги ХОМУТОВОЙ, техника по железнодорожным перевозкам грузового отдела ООО «ВСК». - С хорошим. Работаю здесь практически с основания. Надёжная, стабильная и перспективная компания, предоставляющая достойную зарплату и социальные гарантии. Всегда есть возможность с её помощью поправить здоровье в санатории-профилактории. Наши дети отдыхают в одном из лучших лагерей Приморья – «Радуге», где львиную долю стоимости путёвки оплачивает опять-таки предприятие. Я просто счастлива, что работаю в «ВСК», - сказала собеседница. - А вы довольны тем, что работаете в «ВСК»? – спрашиваю старшего бухгалтера Яну КОСКИНУ. - Безусловно. Отдала «ВСК» 12 лет. Люблю коллектив и работу. Здесь хорошо и надёжно, а от добра - добра не ищут. Желаю компании дальнейшего процветания и увеличения грузооборота, - сказа она. - Я отработал в ООО «ВСК» девять лет. Занимаюсь ремонтом спецтехники, в том числе автоконтейнеровозов. Это мощные машины, высотой с пятиэтажный дом. Условия труда и зарплата вполне устраивают. Здесь трудится мастером и мой брат Ян. Это предприятие стало для меня родным. Желаю ему стабильности и долгих лет на рынке услуг, - сказал слесарь шестого разряда Максим КИСЛЫЙ. - А чего вы пожелаете компании в день её рождения? – спрашиваю докера-механизатора терминала Ивана КАБАНЦЕВА. - Здесь я получил хорошую и высокооплачиваемую специальность – управлять автоконтейнеровозом. Сегодня самое главное в нашей жизни – иметь стабильную и достойно оплачиваемую работу. У меня всё это есть. И что не менее важно – есть уверенность в завтрашнем дне. С юбилеем, дорогой терминал! - сказал Иван. …Завершились гуляния поздно вечером праздничным фейерверком и многократными «ура!». 