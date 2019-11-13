В Хабаровске пройдет бизнес-форум для самозанятых

В Хабаровске пройдет бизнес-форум для самозанятых

13 ноября 2019, 18:20
Бизнес
В мероприятии примут участие 650 предпринимателей и 12 экспертов

В мероприятии примут участие 650 предпринимателей и 12 экспертов

Национальный проект «Мой бизнес» проведет в субботу в Хабаровске форум «Самозанятость: новые возможности в бизнесе».

Как сообщили корреспонденту ДВК в краевом комитете по молодежной политике, мероприятия планируется провести в весьма представительном составе. На форум записались 650 участников и 12 экспертов.

В программу включено 11 основных тем, касающихся практически всех аспектов деятельности самозанятых предпринимателей, начиная от консультаций налоговых органов и состоявшихся «индивидуалов» до автоматизации и современных IT-технологий.

Будущие предприниматели узнают, какие выгоды можно получить, использую тот или иной льготный налоговый режим. Самозанятые посетят секции нетворкинга по фриланс-направлениям: кондитерские изделия, бьюти, фото, event и другим. Действующие бизнесмены встретятся с бизнес-экспертами, пообщаются с единомышленниками, посетят менторскую гостиную.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

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