В Приморье включиться в борьбу за 1 млн рублей можно до 17 мая

Попробовать свои силы приглашают жителей страны в возрасте до 55 лет, обладающих опытом управленческой деятельности продолжительностью от двух лет. Участникам предстоит продемонстрировать знания и навыки, соответствующие девяти ключевым компетенциям: лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде, самоорганизация, системное мышление, креативность, социальная ответственность, управление и нацеленность на результат.
Сильнейшие получат возможность пройти стажировку в крупнейших корпорациях и сертификаты на получение дополнительного образования размером 1 миллион рублей.
Так, среди наставников трека «Информационные технологии» — известные представители сферы информационных технологий и инноваций в России, среди которых начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям ГК «Росатом» Евгений Абакумов, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев и другие.
Приморцы всегда достойно представляли свой край на конкурсе «Лидеры России». За три года победителями стали семь человек.