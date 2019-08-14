Работодателей в Приморье ждет "кадровая" доплата

В ведомстве информируют: размер субсидии, выделяемой на привлечение одного сотрудника в этом году – 1 миллион рублей при трудоустройстве работника с двумя и более детьми по бессрочному трудовому договору, 225 тысяч рублей – при трудоустройстве остальных категорий работников. Среди основных требований к работодателям, планирующим принять участие в программе, – отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам, по выплате зарплаты, отсутствие возбужденного в отношении работодателя производства по делу о банкротстве.