Верфи держат краба

Строительство краболовов на дальневосточных верфях детально обсуждалось на весеннем заседании подкомиссии по рыбному хозяйству. «Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инвестиций - деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - сказал вице-премьер Юрий Трутнев.