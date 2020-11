83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Оклады топ-менеджеров увеличились больше, чем оклады рядовых работников

Оклады топ-менеджеров увеличились больше, чем оклады рядовых работников Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY). Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. Четверть предприятий планирует также увеличение штата. Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей. Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, сказали опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они подчеркнули, что удалённая работа положительно влияет на производительность труда. В исследовании EY приняло участие свыше 180 российских и международных компаний. Они предоставили данные более чем по 700 предприятиям. Среди респондентов были представители нефтегазовой и тяжелой промышленности, производители потребительских товаров, телекоммуникационные, транспортные и строительные компании. Обзор содержит сведения о зарплатах людей в 24 субъектах России. Неравенство повышения Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, следует из результатов исследования EY. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. В общей сложности, зарплаты работникам с мая 2018 года по апрель 2019-го подняло 83% опрошенных компаний. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%. Принимая решение об изменении заработной платы, большинство компаний (80%) использует индивидуальный подход, однако 48% применяют еще и единый процент пересмотра для всех работников. В первом случае оклады за год увеличились в среднем на 9%, во втором - на 5%. При этом почти все организации планируют повышать оплату труда сотрудников и в следующие 12 месяцев - на 6%, следует из материалов аудиторской компании. Фонд оплаты труда в опрошенных EY фирмах рос быстрее инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, составила 5,17% в апреле 2019 года. До конца года тенденция должна сохраниться: МЭР ожидает снижения показателя до 3–3,3% в декабре. При этом реальные зарплаты в целом по России также демонстрировали позитивную динамику, увеличившись на 1,3% в первом квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Номинальные начисленные зарплаты за это время выросли на 6,5%. Увеличение фонда оплаты на 6,4% несущественно, отметила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья ДАНИНА. С прошлого года на рынке труда отмечается умеренно-повышательный тренд, который говорит о стабильной ситуации с зарплатами. При этом усиливается конкуренция за начинающих специалистов: на рынок выходит самое малочисленное поколение, и борьба за них на уровне зарплат и других параметров продолжится в течение еще не одного квартала, отметила эксперт. Сотрудники высшего и низшего звена ощущают инфляцию по-разному, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис ДОМАЩЕНКО. Для руководящих работников ее уровень может быть ниже фактического, а для людей с небольшой зарплатой - в три-четыре раза выше. Поэтому неравномерное и не очень высокое увеличение фонда оплаты труда чревато нарастанием социальной напряженности и закредитованностью населения. Размеры премий по итогам 2018-го оказались ниже ожидаемых: старшее звено управления недосчиталось 8 п.п. поощрений, получив премиальные в размере 34% от годовой зарплаты, сотрудники среднего звена потеряли 3 п.п. надбавки - им выплатили 24% годового оклада, а специалисты и вспомогательный персонал недополучили 2 п.п. В общей сложности, были премированы работники 96% компаний, говорится в исследовании EY. Увольнение и удалёнка Замедление роста мировой экономики и рост рынка информационных технологий не приведут к масштабным увольнениям, обнадёжили в EY. Сокращение персонала планирует только 7% организаций, а увеличить штат собирается 24% опрошенных компаний. Планы по изменению численности коснутся в основном производственного и административно-управленческого персонала, говорится в исследовании. Нанимать дополнительных сотрудников в ближайшее время вполне естественно: экономика России оправилась от экономических шоков 2014-2015 годов, уверен Денис Домащенко. По итогам 2019 года у компаний возрастет прибыль по сравнению с низкой базой предыдущих лет, что позволит расширить штат и увеличить производство, спрогнозировал он. При этом за последний год до 28% выросло число фирм, предоставляющих сотрудникам возможность работать дистанционно. Либеральные в организации рабочего процесса компании относятся к разным индустриям, а именно IT, производству, девелопменту и логистике, отметили в аудиторской компании. Там также заявили, что на динамику показателя повлияло развитие автоматизации компаний: так, расчет заработной платы автоматизирован у 93% фирм, кадровое администрирование - у 92%, оценка и подбор персонала - у 50% и 38% респондентов. Дистанционная занятость повышает производительность труда, так как сотрудники ориентированы на решение конкретных задач и тратят на это в том числе личное время, уверен Денис Домащенко. Кроме того, удалённые работники выгодны компаниям, потому что позволяют сэкономить на аренде помещения, которая в последние годы становится всё дороже. Через 10 лет три четверти офисов будут виртуальными, предположил эксперт. Работать из дома могут только те люди, которые не принимают участия в коллективных решениях, возразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий ОСТАПКОВИЧ. Он добавил, что большинство россиян не готово к дистанционному труду: это требует огромной концентрации и дисциплины. На фото: Реалии сегодняшнего дня. Фото Евгении ПРИЙМАК Газета «Золотой Рог», Владивосток.

