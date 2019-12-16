В этом году россияне предпочитают онлайн-подарки

Чаще всего наличными пользуются представители поколения, родившиеся в период с 1944 по 1964 год (16,5%), на втором месте — представители поколений X и Y - рождённые в период с 1965 года по 1979 и в период с 1981 года по 1995 год соответственно (по 15%). Реже всех наличные используют молодые люди 18-19 лет — 7,8%.